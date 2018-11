Obama sier hun prøve å «stenge det hele ute» da hun innså at eiendomsmagnaten fra New York skulle bli hennes ektemanns etterfølger i Det ovale kontor, skriver nyhetsbyrået AP, som har skaffet seg et tidlig eksemplar av boken.

I boken «Becoming», som kommer ut tirsdag, gir hun Trump det glatte lag for å ha skrytt av seksuell trakassering av kvinner i 2005.

Hun sier kommentaren hans på et opptak gjort av programmet «Access Hollywood» i praksis betyr: «Jeg kan skade deg og slippe unna med det».

Trump beskyldes også for å bruke kroppsspråk til å plage Hillary Clinton i en TV-debatt før valget i 2016.

Hun sier Trump fotfulgte Clinton rundt på scenen, sto for tett inntil henne og prøvde å få henne til å fremstå som liten.