– Jeg er antirasist og jeg vil alltid forbli det. Jeg mener ikke at opprettelsen av Israel var et rasistisk prosjekt, sa han.

Uttalelsene kommer etter at Corbyn en rekke ganger er blitt beskyldt for å være antisemitt og for å dekke over antisemittiske holdninger i partiet.

Partiets tidligere statsminister Gordon Brown har kritisert sitt parti under Corbyns ledelse for å ha en uklar holdning til antisemittisme.

– Spørsmålet om antisemittisme handler om Labours sjel, har Brown sagt.

Partiveteran Frank Field som har sittet i parlamentet i nesten 40 år, forlot nylig sin post i protest fordi han mener Corbyn ikke klarte å stanse anklagene om antisemittisme.