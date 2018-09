Denne saken sto først på trykk i Aftenposten Junior.

Siste time er over på en skole i Paris. Det første elevene gjør når de kommer ut, er å ta frem mobilene. Hele dagen har mobilene nemlig ligget avslått, i skolesekken.

– Hvis ikke blir vi straffet. Da kan telefonen bli inndratt, eller vi må sitte igjen, sier Thomas (12).

Gjelder hele landet

I sommer ble det innført en ny lov på alle skoler i hele Frankrike: Inne på skolens område er det helt forbudt å bruke mobil, også i friminuttene. På mange skoler må telefonen legges i en egen hylle når timen begynner.

Grunnen til dette, er at de som bestemmer i Frankrike mener mobilene tar mye oppmerksomhet, at det ble vanskeligere å følge med i timen.

Fakta: Forbudt på noen skoler i Norge På flere skoler i Norge er det også forbudt å bruke mobil. Tre av fire nordmenn er positive til et sånt forbud, ifølge avisen Klassekampen. Skolene kan selv bestemme dette.

På skolen Pilatre de Rozieri Paris har de hatt denne regelen i ett år allerede. Hvordan har det vært?

– Vi er blitt vant til det, sier Thomas.

Han synes loven er helt fin.

– Bortsett fra for dem som bor langt unna. Det er viktig å kunne varsle om ting, sier kompisen Liam (12).

– Noen jukser litt i frikvarterene, særlig de som er litt eldre, sier kameraten Dimera (12).

– Hva bruker dere mobilen til?

– Vi sender meldinger, ser på klokken eller spiller. Men det kan vi jo ta igjen. I siste time får vi lov til å se på mobilen, da slapper de av på kontrollen. sier Thomas. Men vennene pleier ikke å ta med telefonen på skolen.

Nikolai Jakobsen

– Hva skjedde etter at loven kom?

– Vi snakker mer sammen i friminuttene, sier de. Men ikke alle er enige i at dette er bra. Noen elever i Frankrike har sagt at de har problemer med å klare seg uten telefon. Foreldre har også klaget over at de ikke får gitt viktige beskjeder til barna sine.

– De mest avhengige er lærerne, sier Thomas. – De får beholde telefonene. Det er urettferdig. De sier de må bruke dem for å se på klokken, men det er ikke sant.