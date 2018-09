Liberiere demonstrerte etter at sedler for 800 millioner forsvant

Pengene skulle vært levert til Liberias sentralbank etter å ha ankommet landet en gang mellom november i fjor og august i år, men forsvant tilsynelatende sporløst.

Til tross for voldsomt regnvær møtte demonstranter opp utenfor den amerikanske ambassaden og de lokale hovedkvarterene til Den afrikanske union og EU. Demonstrantene krever å få vite hvor det er blitt av pengene.

Liberias president George Weah, som gikk til valg på å bekjempe korrupsjon i landet, lover å jobbe utrettelig med å finne ut hva som har skjedd med den voldsomme mengden liberiske dollar. Allerede er 15 personer ilagt restriksjoner som forhindrer dem fra å forlate landet mens etterforskningen pågår.

Selv om landets informasjonsdepartement opplyser at 16 milliarder liberiske dollar mangler, nekter Liberias finansminister for at en eneste seddel har forsvunnet. Landets justisdepartement, på sin side, opererer med et betydelig lavere tall.