Den politiske veteranen Bildt slåss nå daglig for å vinne velgere til sitt parti og sikre statsministerjobben for Ulf Kristersson. Moderaterna, Høyres svenske søsterparti, sliter med å nå opp til sin vanlige posisjon som nest største parti på meningsmålingene. Bildt var statsminister i perioden 1991–94 og utenriksminister i perioden 2006–2014.

Duell om EU-medlemskap

Nå banker han på dører, deler ut brosjyrer, snakker med velgere, holder valgmøter og opptrer på reklamefilmer for partiet sitt.

Søndag duellerte han på TV mot Sverigedemokraternas (SD) leder Jimmie Åkesson. Tema: «Swexit». SD vil nemlig ha folkeavstemning om å melde Sverige ut av EU.

– Å forlate EU er i særklasse det farligste forslaget i denne valgkampen. Det vil svekke Sverige og skape større usikkerhet, sa Bildt.

Åkesson kalte på sin side EU for et venstrevridd prosjekt. Han mente Bildt ikke ville støtte Unionen hvis Sverigedemokraterna og lignende partier fikk makten i europeiske land.

Fakta: Carl Bildt Svensk politiker og diplomat, førdt 15. juli 1949.

Statsminister i Sverige fra 1991 til 1994.

Markerte seg internasjonalt som fredsmegler på Balkan på slutten av 90-tallet.

Var utenriksminister i Fredrik Reinfeldts regjering fra 2006 til 2014.

Sitter nå som styremedlem i International Crisis Group sammen med blant andre Jonas Gahr Støre.

Kjent for sine sterke og frilynte meningsytringer på Twitter og andre sosiale medier.

Gift, tre barn.

Markert seg som Trump-kritisk

Bildt har blant annet banket på dører hos velgere sammen med partileder Kristersson. Etter at han gikk av som statsminister, gjorde Bildt noe så sjeldent som et comeback, som utenriksminister. Denne gang går han overfor avisen Aftonbladet likevel langt i å si at en ny runde ikke er veldig aktuelt.

De siste årene har Bildt markert seg som en kritiker av USAs president Donald Trump med en rekke skarpe og til dels spydige twittermeldinger. Senest lørdag skrev han: «Amerika tok et i dag verdig farvel med John McCain. Imens spilte Donald Trump golf.»

Velgere vil ha SD-støttet regjering

Bildt har imidlertid ikke offentlig gitt noe råd til Kristersson om hvordan han skal takle den parlamentariske floken ved ikke å ha flertall uten Sverigedemokraterna. Her kom imidlertid velgerne mandag med en antydning om hva de ser for seg etter valget søndag.

I en meningsmåling Inizio har foretatt for Aftonbladet, sier 64 prosent av Moderaterna-velgerne at de vil at partiet deres skal styre med støtte fra SD. Sammenlagt synes nesten annenhver velger av den borgerlige alliansen det samme. Spriket er likevel stort. Bare 8 prosent av Centerpartiets velgere ser det slik.

– Velgerne ser det annerledes

– Alliansen går til valg sammen, og man vil ha en regjering ledet av Kristersson. Budskapet hittil er at man ikke skal gjøre dette med støtte fra Sverigedemokraterna. Men velgerne ser det annerledes, særlig moderate og kristdemokratiske velgere, sier Karin Nelsson i Inizio til Aftonbladet.

Imens stakk Carl Bildt mandag en snartur til Brussel på konferanse for å drøfte EUs posisjon i verden.

– Så er det tilbake til valgkampen, lovet han på Twitter.