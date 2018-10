Meng har gått av med umiddelbar virkning, heter det i en uttalelse fra Interpol søndag kveld. Interpol oppgir ingen begrunnelse.

Kort tid i forveien opplyste kinesiske myndigheter at han etterforskes for uspesifiserte brudd på loven.

– Meng Hongwei er for tiden under etterforskning mistenkt for å ha brutt loven, opplyste den nasjonale overvåkingskommisjonen i Kina.

Kommisjonen håndterer korrupsjonssaker som involverer kinesiske tjenestemenn. Meng er i tillegg til å være Interpol-president også en høytstående politiker i Kina.

Lyon-baserte Interpol bekreftet lørdag at de hadde sendt en formell forespørsel til kinesiske myndigheter for å få informasjon om Meng.

Sendte kniv-bilde til kona

Interpol-sjefens kone, Grace Meng, har for første gang uttalt seg offentlig etter at mannen hennes ble meldt savnet.

Hun sier han sendte henne et bilde av en kniv og tolker det som ektemannens måte å fortelle henne at han var i fare.

Hun sier videre at noen minutter før han sendte bildet, sendte han kona en melding hvor han skrev «Vent på at jeg ringer deg opp». Etter dette skal ikke kona ha hørt noe mer fra ham, og hun sier hun ikke vet hva som skjedde med ham.

Meng ble sist sett etter at han forlot Interpols kontorer i Lyon i Frankrike 29. september for å besøke Kina. Det var hans kone som meldte ham savnet.

Ført bort etter landing

Meng har vært Interpols president i to år. Han har også fortsatt posten som viseminister for offentlig sikkerhet i Kina.

Den Hongkong-baserte avisen South China Morning Post skrev fredag at Meng ble ført bort av medlemmer fra landets disiplinærkomité umiddelbart etter at flyet han kom med hadde landet i Beijing, og at det er ukjent hvor han befinner seg.

Forsvinningen er den siste i en rekke saker der høytstående tjenestemenn i regjeringsapparatet, milliardærer og selv en av landets største kjendiser har forsvunnet i uker eller måneder før de har dukket opp igjen.