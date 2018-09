India lanserer verdens største offentlige helseprogram

Programmet skal gi en helseforsikring på 500.000 rupi, drøyt 56.000 kroner, til alle fattige familier som trenger behandling for alvorlige sykdommer.

Forventet kostnad for den sentrale myndigheten og de 29 delstatene er rundt 1,6 milliarder dollar i året. Finansieringen av programmet vil økes gradvis i takt med behovet.

– En historisk dag

Programmet er oppkalt etter statsminister Narendra Modi. Modi delte søndag ut helsekort under lanseringen i Ranchi, hovedstaden i den østlige delstaten Jharkhand. Han kalte lanseringen en historisk dag for India.

– Det er et stort steg mot å sikre et godt og tilgjengelig helsevesen for de fattige i India. Over 100 millioner familier vil kunne dra nytte av det, sa han.

Indias overbelastede helsevesen har blitt rammet av mangel av sykehus og leger. Mange indere er blitt nødt til å ty til private helsetjenester, men en privat legekonsultasjon kan koste 15 dollar, en pris som er altfor høy for millioner av indere som lever på under 2 dollar per dag.

Aijaz Rahi / TT / NTB Scanpix

Eksperter med forsiktig ros

Over 60 prosent av den gjennomsnittlige indiske familiens utgifter går til medisin og helse, ifølge indiske myndigheter.

Eksperter har roset Modicare, men har påpekt at statsministeren bør utvide primærhelsetjenesten og ikke bare sekundær- og tertiærhelsetjenestene for alvorlige eller langvarige behandlinger.

– Modicare utvider ikke primærhelsetjeneste, som vi mener er det svakeste punktet i helsetjenestene i India, skriver Rajiv Lall og Vivek Deheija i tenketanken IDFC Institute i en kronikk.