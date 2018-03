FARC-leder til sykehus med brystsmerter

FARC – som har skiftet navn og metode, men beholdt den gamle forkortelsen – er i dag et politisk parti i Colombia. Torsdag opplyser FARC at Londoño er lagt inn til medisinsk observasjon. En lege ved sykehuset sier han kan ha gjennomgått en «akutt hjertehendelse».

Londoño er kanskje mest kjent under dekknavnet Timochenko. De siste årene har han hatt en rekke helseproblemer, inkludert et hjerteinfarkt i 2015 og et slag i fjor.

Etter fredsavtalen i 2016, som gjorde slutt på et halvt århundre med væpnet konflikt med regjeringen i Colombia, holder både organisasjonen og medlemmene på å venne seg til livet i sivil. Londoño har svært begrenset politisk oppslutning, og hans kandidatur i vårens presidentvalg har ført til mange konflikter. Flere ganger har sinte colombianere kastet egg på den tidligere geriljalederen.