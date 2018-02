Weinstein beklager overfor Meryl Streep og Jennifer Lawrence

– Weinstein erkjenner de verdifulle innspillene både Meryl Streep og Jennifer Lawrence har bidratt med i debatten, og han beklager, heter det i en pressemelding.

De to skuespillerne gikk hardt ut mot Hollywood-produsenten onsdag, etter at tidligere uttalelser fra de to som satte Weinstein i godt lys, ble brukt som argument i et forsøk på å avvise søksmålet.

Uttalelsen fra Streep ble gitt i oktober i fjor, da hun sa at Weinstein alltid hadde vært respektfull i arbeidsforholdet dem imellom.

Streep uttalte onsdag at Weinsteins bruk av hennes uttalelse «som bevis på at han ikke misbrukte MANGE andre kvinner er patetisk og hensynsløst».

Weinstein ber retten om å avvise søksmålet hvor seks kvinner anklager ham for seksuelle overgrep eller trakassering. Weinsteins advokater mener søksmålet bør avvises fordi de angivelige overgrepene er foreldet. Samtidig hevder de at det mangler bevis som bygger opp om anklagene.

Saken er en av flere som er blitt rettet mot den berømte Hollywood-produsenten i kjølvannet av metoo-kampanjen.