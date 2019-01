53-åringen døde i sommer på cellen i Saltvikanstalten etter å ha nektet å spise i nesten en måned, ifølge avisen Expressen.

Den tidligere advokaten hans, Oscar Ihlebæk, sier til Dagbladet at han ikke var kjent med dødsfallet før han ble kontaktet av journalister denne uka. Ihlebæk hadde sist kontakt med Holst-Cappelen for et år siden.

53-åringen ble i 2011 dømt til 18 års fengsel for å ha kidnappet to svenske millionærer. Han hadde vært etterlyst og ble pågrepet utenfor Marbella i Spania.

Den første kidnappingssaken varte i en uke våren 2010 da en mangemillionær i Göteborg ble kidnappet og truet til å overføre penger. Høsten samme år ble en annen rik mann i Stockholm utsatt for det samme.