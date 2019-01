Fem tenåringer omkom i brann i polsk «escape room»

– Alle de fem omkomne er kvinner. En mann med alvorlige brannskader er brakt til en intensivavdeling, sier brannvesenets talsmann Tomasz Kubiak.

De døde er jenter i 15-årsalderen, opplyser Polens innenriksminister Joachim Brudzinski til TV-kanalen TVN24. Den skadde mannen er 25 år gammel.

Brannårsaken er så langt ukjent. Meldingen om brannen kom tidlig fredag kveld.

«Escape room» er blitt en populær attraksjon mange steder, der spillerne er innelåst i et rom og har en tidsfrist for å finne løsninger på er serie problemer og gåter for å finne veien ut. Det finnes mer enn 1.000 slike steder i Polen.