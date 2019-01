Det er første gang noen bøtelegges etter at de nye personvernreglene trådte i kraft i mai i fjor. Summen tilsvarer om lag 487 millioner kroner.

Ifølge det franske datatilsynet (CNIL) har ikke Google sørget for at informasjon om selskapets regler for samtykke og personlig integritet er tydelig og lett nok tilgjengelig.

CNIL mener Google gjør det for vanskelig for brukerne å forstå og bruke reglene om hvordan personlig informasjon brukes, spesielt når det gjelder målstyrt reklame.

I en uttalelse skriver Google at brukerne forventer seg høy grad av åpenhet og kontroll, og at selskapet er «dypt engasjert» i å imøtekomme disse kravene samt regelverket i GDPR.

– Vi gransker nå beslutningen for boten for å avgjøre vårt neste skritt, heter det videre i uttalelsen.