Naboer: Politiet bar ut tønner fra terrormistenktes hjem i Nord-Sverige

Fem mennesker ble drept og 130 skadet da 39-åringen 7. april i fjor kapret en lastebil og braste gjennom Stockholms gater.

Ifølge tiltalen etter terrorangrepet i Stockholm skal Rakhmat Akilov ha planlagt angrepet i flere måneder og tilbudt seg å gjennomføre terror for IS.

Koordinert aksjon

Mandag ved 10-tiden gjennomførte den svenske Säkerhetspolisen (Säpo) og Nationella insatsstyrkan (tilsvarer norsk politis beredskapstropp) to anslag mot det usbekiske eksilmiljøet i Sverige.

I Akalla ved Stockholm ble to usbekere pågrepet, mens en tredje ble tatt i Strömsund i Midt-Sverige.

Alle tre er mistenkt for å ha planlagt terror.

– Vi tror at disse forberedelsene har pågått over en viss tid, sier Nina Odermalm Schei, kommunikasjonssjef i Säpo til svt.se.

Strømsund ligger mellom Steinkjer og Umeå.

Bar ut ti tønner

Aksjonen fortsatte tirsdag formiddag, da et stort antall polititjenestemenn aksjonerte på to adresser i Strömsund.

Naboer forteller til Sveriges Television at politiet har båret ut et titalls tønner fra leiligheten den mistenkte disponerte.

Mistenktes bror forteller at den siktede har søkt asyl i Sverige:

– Han har ikke hatt problemer her, men fikk problem i Usbekistan på grunn av sin religion.

Ifølge broren trodde den siktede at det var blekk i tønnene da han kjøpte dem.

Fengslingsmøte torsdag

Per Lindqvist, statsadvokat ved Riksenheten för säkerhetsmål, sier at det er gode grunner for at de tre ble pågrepet:

– De vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag klokken 12. Før det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Lindqvist til Östersunds-posten.