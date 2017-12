Mandag ettermiddag norsk tid holder filmselskapet Brave New Films pressekonferanse om sin film 16 kvinner og Trump. Der forteller kvinnene om sine opplevelser med USAs nåværende president Donald Trump.

Historiene spenner over flere tiår og dekker påstander om tafsing på rumper, bryster og underliv samt overraskende og uønsket kyssing kombinert med slibrige forslag. Kvinnene krever nå at sakene granskes.

Både Trump og Det hvite hus har avvist anklagene som har vært fremsatt offentlig før.

Velgere vil ha granskning

Amerikanske velgere er imidlertid ikke overbevist om at påstandene er grunnløse. To av tre mener Kongressen bør etterforske anklagene rettet mot Trump, viser en meningsmåling fra det velrenommerte instituttet Quinnipiac.

Ønsket om granskning er ikke begrenset til presidentens motstandere. Blant velgerne i Trumps eget parti mener et stort mindretall - 39 prosent - at anklagene bør granskes. 56 prosent av republikanerne synes ikke det er nødvendig.

#metoo

I fjor slo et lydopptak fra 2005 ned som en bombe i valgkampen. Der sa Trump at kvinner ville godta hva som helst fordi han var berømt. Han nevnte blant annet som eksempel å ta tak i kvinners underliv. Saken skapte stort oppstyr, men forhindret ikke at Trump vant valget.

I høst har debatten om antastelser og seksuell utnyttelse av maktforhold igjen skutt fart etter anklager mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. Kampanjene med emneknaggen #metoo har gått verden rundt. I Norge har blant andre skuespillere, musikere og leger fortalt sine historier i Aftenposten.

Trump har refset andre

I USA har skandalene også preget det politiske liv. Kongresspolitikerne Al Franken (D), John Conyers (D) og Trent Franks (R) har kunngjort at de trekker seg fra sine verv.

President Trump har kritisert de demokratiske politikerne, men støtter derimot aktivt republikanske Roy Moore, som stiller til valg i Alabama tirsdag. Moore anklages for å ha antastet ungjenter og unge kvinner for flere tiår siden.

– Bor i glasshus

Velgerne er skeptiske til at Trump kritiserer andre anklagede. Nesten tre av fire mener det er hyklersk av presidenten å kritisere andre menn, mens en av seks synes det er riktig av ham.

I dette spørsmålet mener også et flertall av hans egne velgere at Trump bommer. Nesten annenhver republikaner mener Trump opptrer hyklersk.

– Beskjeden til president Donald Trump om å refse overtredere er klar: Folk som bor i glasshus, selv om det er Det hvite hus, bør ikke komme med anklagende pekefingre, sier Quinnipiacs nestsjef Tim Malloy i en uttalelse om undersøkelsen.

Mange utsatt for trakassering

Qunnipiacs tall bekrefter en økende oppfatning denne høsten om at seksuell trakassering er svært utbredt. 47 prosent av amerikanske kvinner sier at de er blitt berørt på en upassende seksuell måte og uten at de har gitt sitt samtykke. 17 prosent av mennene sier det samme.

– Tallene er svimlende, sier Tim Malloy.