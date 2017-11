Prins Harry og hans kommende brud Meghan Markle er i fjern slekt

Det nyforlovede paret trenger imidlertid ikke å være bekymret for at slektskapet skal være et hinder for bryllupsplanene. Ifølge Gary Boyd Roberts ved New England Historic Genealogical Society i Boston er nemlig Markle og prins Harry attendemenninger.

Kong Edward hersket i England i middelalderen, fra 1327 til 1377, og Roberts forteller at Markles slektskap til den engelske kongen stammer fra pastor William Skipper, som immigrerte til Boston i 1639.

Han er Markles forfader på farssiden. Markle er også i slekt med hele åtte amerikanske presidenter, samt blant annet skuespiller James Dean.