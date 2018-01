Trump ber Erdogan begrense omfanget av angrepet mot syriske kurdere

Trump ringte onsdag til Erdogan for å diskutere den pågående tyrkiske militæroffensiven. Trump ga uttrykk for bekymring for økende omfang av voldshandlingene og sa til Erdogan at offensiven setter USAs og Tyrkias felles interesser i Syria i fare. Trump ba i samtalen sin tyrkiske motpart om å begrense operasjonen og om å unngå sivile tap, opplyser Det hvite hus.

Trump advarte også Erdogan om at USA er bekymret over «ødeleggende og usann retorikk som kommer fra Tyrkia», uten at Det hvite hus har spesifisert hva presidenten la i dette begrepet.

Videre sa Trump at USA ønsker tettere samarbeid for å håndtere «Tyrkias legitime sikkerhetsbekymringer» i Syria.

Tyrkisk offensiv

Tyrkias offensiv ble iverksatt lørdag og pågår i og rundt Afrin, som ligger nær grensen til Tyrkia, nordvest i Syria. Tirsdag hevdet Tyrkia at hundrevis av kurdiske krigere var blitt drept siden lørdag.

Onsdag ble to personer i den tyrkiske grenseprovinsen Kilis drept i et rakettangrep som myndighetene mener syriske kurdere sto bak. Tyrkiske styrker besvarte med å skyte med artilleri mot Syria.

Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner. USA støtter YPG-militsen, mens USA og EU har PKK på sin terrorliste.

I onsdagens telefonsamtale med Trump oppfordret Erdogan sin amerikanske motpart til å stanse våpenforsyningen til syriske kurdere. Erdogan gjentok også at Tyrkias offensiv har til hensikt å «tømme Afrin for terroristelementer» og å beskytte Tyrkias nasjonale sikkerhet.

Utvidelse

Tyrkiske myndigheter har varslet utvidelse av offensiven til byen Manbij, som også ligger nær grensen, men lenger øst. I den forbindelse advarte tyrkiske myndigheter tirsdag USA om mulig konfrontasjon mellom de to NATO-allierte, siden USA har soldater i Manbij.

– Hvis dere ikke står på vår side, så ikke stå i veien for oss, sa Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu, henvendt til USA.

– Vi skal fjerne trøbbelet fullstendig fra regionen. Denne operasjonen fortsetter inntil det siste medlemmer av terroristorganisasjonen er drept, fulgte Erdogan opp.

Amerikansk bekymring

En høytstående amerikansk tjenestemann som uttalte seg tidligere onsdag sa at Tyrkias trusler om å utvide offensiven til Manbij «er Washingtons største bekymring når det gjelder soldatenes sikkerhet i området». Amerikanske styrker står på bakken i kurdiskkontrollerte deler nordøst i Syria, inkludert nær Manbij, men ikke i eller nær Afrin.

Leder for det såkalte militærrådet i Manbij, Shervan Derwish, sier hans styrker er forberedt på å kjempe mot en mulig tyrkisk framrykking. Han sier USA har hjulpet de kurdiske krigerne til å frigjøre Manbij og at de har lovet å forsvare byen.

– De amerikanske styrkenes tilstedeværelse har sikret stabiliteten i Manbij. Deres patruljer på bakken fortsetter, og det gjør de også i lufta. De er blant oss ved frontlinjene, sier Derwish.