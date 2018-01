– Det romantiske elementet i forholdet er over, er jeg redd, sier Bolton, som beskriver ekskjærestens kommentarer som «ikke mulig å forsvare».

Ifølge Guardian fikk 54 år gamle Bolton valget mellom jobben som partileder i euroskeptiske UKIP, eller fortsatt kjærlighetsforhold til Jo Marney.

The Mail on Sunday har publisert en tekst som skal være sendt av Marney, og som inneholder ordet «neger» og setningen «Dette er Storbritannia, ikke Africa». Ordene ble brukt i kommentarfeltet i en diskusjon om den kongelige forlovelsen.

Tidligere leder: Nå vet folk hvem han er

Privatlivet til Bolton, som har kone og to små barn som bor i Wien, har vakt oppmerksomhet en tid. Kjærligheten til partimedlemmet Marney, ifølge egen omtale «journalist, modell og Brexiteer», blusset opp for en måned siden.

Partiets tidligere og langt mer berømte leder, Nigel Farage, sier at avisartiklene «kan være ubehagelige for ham, men sannheten er at folk nå vet hvem han er».

Det har kommet krav om at Bolton må trekke seg, noe han avviser «av hensyn til partiets beste». Han ble valgt til leder for bare tre måneder siden. Hvis han presses ut, må Ukip-medlemmene velge sin femte leder på drøye 15 måneder. Partiet har Storbritannia ut av EU som eneste kampsak.

Kona kjente til forholdet

I intervjuer er Bolton presset i spørsmål om han formelt er separert fra kona Tatiana, og om hun kjente til forholdet.

– Vi er ikke juridisk separert, men min kone har bodd i Østerrike siden juli med våre to barn, i felles forståelse. Hun ble informert om det nye forholdet tre dager etter at det startet, svarer Bolton.

I de kontroversielle meldingene skriver Marney at Markle «har liten hjerne» og at «fargede mennesker er stygge». Marney har bedt om unnskyldning og sier at meldingene er «tatt ut av sin sammenheng».

Tidligere ukjent soldat

Bolton sier at han ikke var klar over Marneys krenkende kommentarer, som også rammet immigranter og ofre for brannen i Grenfell Towers. Han bekreftet at paret hadde hatt «temmelig intense diskusjoner» før forholdet ble brutt.

Bolton, en tidligere ukjent soldat og politimann, ble overraskende valgt til Ukip-leder i september. Han tok over etter Paul Nuttall som ledet partiet til et katastrofalt resultat i fjorårets valg.