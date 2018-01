Minst 25 drept i dobbelt selvmordsangrep i Bagdad

Minst 63 er såret i angrepet, som ble gjennomført av to selvmordsbombere, ifølge de offisielle kildene.

Bombene gikk av med kort tidsintervall, sier øyenvitner. Angrepet skjedde på den travle Sahet al-Tayaran -plassen i sentrum av Bagdad, der mange bygningsarbeidere ofte samler seg for å finne arbeid.

En kilde i Iraks sikkerhetsapparat sier ifølge iraqinews.com at noen av hans kolleger er blant de drepte.

Det var mandag morgen ikke kjent hvem som sto bak ugjerningen.

Iraks innenriksminister sier at antallet bekreftede drepte i dobbeltangrepet trolig vil stige utover dagen.

Færre drepte etter at IS ble beseiret

Angrepet var det andre i sitt slag i Bagdad i løpet av tre dager. Lørdag ble minst fem mennesker drept da en selvmordsbomber detonerte sin sprengladning ved en politisperring nord i hovedstaden.

Etter at den såkalte islamske staten (IS) tok over store deler av Irak i 2014, ble det nesten daglig sprengt bomber eller utført andre typer væpnede angrep i Bagdad. Angrepene ble først færre etter at IS var drevet ut av områdene gruppen hadde okkupert, skriver iraqinews.com.

I desember ble 69 sivile drept og 142 såret i terroraksjoner i Irak. Det var en markant nedgang fra november, da 117 ble drept og 264 såret. Totalt ble 3298 irakske sivile drept og 4781 såret i 2017, melder det irakske nettstedet, med FN som kilde.