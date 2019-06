Denne artikkelen er tidligere publisert i Aftenposten Innsikt oktober 2018.

I takt med at menneskene har fått øynene opp for hvordan vi påvirker klimaet, er det også blitt vanligere at kunsten har fått klimaaktivistisk innhold. Med tiden har kunstnere og forskere nærmet seg hverandre, og i dag er ofte forskjellen liten mellom dem.