Hva sa toppdiplomatene ville skje etter USAs Irak-invasjon? Ny bok viser de interne advarslene.

Ledende tjenestemenn i det amerikanske utenriksdepartementet advarte høsten 2002 om at dersom man gjorde alvor av planene om å invadere Irak, så ville USA få alvorlige problemer.

I et firesider notat skrev tre av utenriksdepartementets fremste diplomater, deriblant viseutenriksminister William Burns, at USA måtte regne med å ha soldater i landet i opptil ti år. 16 år senere er det fremdeles amerikanske soldater i Irak.

Anja Niedringhaus / AP/NTB scanpix

– Sikkerheten vil kollapse

I notatet forutså man at:

Sikkerheten i Irak ville kollapse fordi irakiske sikkerhetsstyrker ikke ville tørre å gjøre jobben sin.

Amerikanske styrker ville komme under angrep fra både sunni- og sjiamuslimer.

Iran ville utnytte situasjonen og hjelpe antiamerikanske grupper i både Irak og Afghanistan.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan ville også bli forverret og det vil bli behov for flere soldater der også.

Hadi Mizban / AP/NTB scanpix

– Argumentene vi fremsatte, er nå innlysende

Notatet er blitt omtalt av journalister tidligere, men blir først nå offentliggjort i forbindelse med at William Burns lanserer boken The Back Channel: A Memoir if American Diplomacy and the Case for its Renewal.

Mange av argumentene vi fremsatte i notatet, som vi ga tittelen «Den perfekte stormen», synes innlysende i dag, skriver Burns i en artikkel i Politico.

John Moore /AP/NTB scanpix

Undervurderte hvor voldelig det ville bli

Han skriver at de la vekt på de dype religiøse skillelinjene i Irak, som Saddam hadde lagt et brutalt lokk på.

– Vi la vekt på faren for uro og plyndring hvis den irakiske hæren og andre sikkerhetsstyrker kollapset eller ble eliminert etter Saddams fall, skriver han.

– Hvis USA kastet seg inn i denne konflikten, og spesielt hvis vi gjorde det alene og uten en god begrunnelse, så ville vi få ansvaret for å opprettholde sikkerhet, orden og gjenoppbygging. Det ville suge oksygenet vekk fra alle andre prioriteter administrasjonene hadde på sin sikkerhetsagenda.

Burns sier de faktisk undervurderte hvor voldelig konfrontasjonen mellom Iraks to store muslimske grupper, sjiaene og sunniene, ville bli.

J. Scott Applewhite /AP/NTB scanpix

– USA må bli der i minst fire år

Burns og kollegene hans mente USA måtte regne med å bli i Irak i fem år, fire hvis de var heldige og ti hvis de var uheldige. Men argumentene deres ble altså ikke hørt. Invasjonen ble begrunnet med faren for masseødeleggelsesvåpen som det viste seg at Irak ikke hadde.

Det har nå gått 16 år siden invasjonen og USA ser seg fremdeles nødt til å ha mange soldater i Irak.

Laurent Rebours /AP/NTB scanpix

Irak-krigen åpnet for IS

Blant de mange problemene i Midtøsten som kan spores tilbake til invasjonen i Irak, er etableringen av Den islamske staten (IS). Bevegelsen, som begynte med Al-Qaida i Irak, oppsto på grunn av den sekteriske volden mellom sjiaene og sunniene i Irak og den vokste seg enormt stor på grunn av krigen i Syria.

Å bekjempe IS’ såkalte kalifat i Syria og Irak har tatt fem-seks år. De fleste observatører er dessuten enig om at IS ikke er slått endelig. De har gjort et slags comeback i Irak og har avleggere mange steder i verden. Det skjer fremdeles terrorangrep rundt i verden som tilegnes IS.

USA var i invasjonsmodus etter 11. september-angrepet

Planene om å invadere Irak og fjerne Saddam Hussein fra makten ble lansert av de nykonservative kreftene i Bush’ regjering kort tid etter terrorangrepet mot USA den 11. september 2001.

Flere ledende tjenestemenn, inkludert viseutenriksminister William Burns, forsøkte å stagge tilhengerne av invasjonen. De argumenterte med at Irak ikke hadde noe med terrorangrepet å gjøre og at USA måtte konsentrere seg om å håndtere situasjonen i Afghanistan, der de slo til mot Taliban og Al-Qaida.

Burns og hans kolleger nådde ikke frem, og USA gikk til angrep på Irak i mars 2003.

– Som tatt ut av Star Wars

Da Burns besøkte i Irak i 2003, kunne han konstatere at problemene i Irak var blitt forverret av den katastrofale avgjørelsen om å legge ned hele den irakiske hæren og nekte alle med fortid i Baath-partiet en jobb i det offentlige.

– Vi befinner oss i et ganske stort hull i Irak, rapporterte Burns til sin sjef Colin Powell.

Han mente hovedkvarteret til den midlertidige amerikanske administrasjonen i Irak «minnet om bar-scenen fra Star Wars». Militære og sivile, veteraner fra tidligere kriser, republikanske nybegynnere, de hardtarbeidende og de fullstendig hjelpeløse, virret rundt i et av Saddams gamle palass.

Den sekteriske volden eksploderte rundt i landet og de neste årene ble det bare verre.

En stor sjanse gikk tapt

Burns skriver i Politico at USA kastet bort den sympatien de fikk etter terrorangrepet mot USA den 11. september 2001.

Han mener tålmodig diplomati kunne ha bidratt til en bedre utvikling i Midtøsten.

I stedet ga man etter for fristelsen til å bruke rå makt.

– Det var egentlig hinsides vår makt og forestillingsevne å endre Midtøsten, både med og uten Saddam Hussein, men vi kunne gjøre ting verre enn det allerede var i en region og redusere vår innflytelse og mulighet til lederskap. Og det var det vi gjorde, skriver Burns.