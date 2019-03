Det politiske landskapet har endret seg mye fra da politikere fra begge de store partiene i USA for flere tiår siden samlet seg om avtaler om å redusere underskuddet. En dysfunksjonell kongress er nå mer preget av bitter polarisering enn noe annet.

Det er virkeligheten når Trump sender sitt budsjettforslag til Kongressen mandag. Som tidligere vil han foreslå å kutte en rekke budsjettposter som begge partier er tilhengere av, men ikke røre populære program for eldre.

Fjerner kuttavtaler

Trolig vil kongresspolitikerne krangle i månedsvis om å fjerne siste rest av en mislykket budsjettavtale fra 2011, en avtale som ellers vil innebære kutt i Pentagons budsjett med 71 milliarder dollar og andre budsjetter samt utenlandsbistand med 55 milliarder.

Situasjonen har satt de få som fortsatt mener at et redusert underskudd er viktig, i en pessimistisk stemning.

– Presidenten bryr seg ikke. Ledelsen hos Demokratene bryr seg ikke. Og i sosiale medier er det vill stemning, sier den tidligere republikanske senatoren Judd Gregg.

De siste tallene fra finansdepartementet viser at underskuddet har vokst med 77 prosent i løpet av forrige budsjettårs siste fire måneder. Det skyldes lavere skatteinntekter og økte utgifter.

Trumps skattekutt har mye skyld

Trumps skattekutt i 2017 har mye av skylda, i tillegg til kraftige økninger i utgiftene til Pentagon og i andre departementer, og en voksende økning i pensjonsutgifter til etterkrigsgenerasjonen.

Løftene om at skattekutt ville føre til så sterkt økt vekst at de ville betale for seg selv, har vist seg å være fullstendig uten basis i virkeligheten.

Men Trumps budsjettforslag vil ikke ta opp noen av de viktigste årsakene til det voksende budsjettunderskuddet som nå har økt USAs statsgjeld til 22 tusen billioner dollar.

Forsøk på å kutte i utgiftene ble stanset da ytre høyre-gruppa Tea Party dominerte hos republikanerne, og nå som demokratene har flertall, og mange av deres mer moderate politikere er ute av bildet, er utsiktene like dårlige.

Ingen interesse fra Trump

Trump har ikke vist noen interesse for underskuddet, og han har avvist alle ideer om å bremse på Medicare eller Social Security, de to enorme føderale programmene som beskytter de eldre, og som bidrar sterkt til underskuddet.

En talsmann for administrasjonen sier at Trump planlegger å skape balanse i budsjettet om 15 år.

Demokratene som nå har flertall, opplever at en generasjon politikere fra begge partier som var opptatt av underskuddet på 80- og 90-tallet og lagde avtaler om kutt i 1990 og 1993, er pensjonert. Men både George W. Bush og Bill Clinton gikk på valgnederlag etter disse avtalene.

– Bekymring for underskuddet er så sørgelig av moten at det er vanskelig å forestille seg at det noensinne blir in igjen. Det er like akterutseilt som slengbukser, sier demokraten Jim Cooper fra Tennessee, en av de få gjenværende som bryr seg om underskuddet.

Republikanernes hovedfokus under både George W. Bush og Trump har vært skattekutt.

Ikke tøffe tak

De er ikke villige til å vurdere de tøffe takene som må til for å redusere underskuddet, som skatteøkninger eller kutt i militærbudsjettet. Og på den andre siden snakker demokratene om dyre reformer som helse for alle og økte trygdeutgifter.

– Man må ta på alvor saker som skatteøkning og forsvarsutgifter hvis man vil redusere underskuddet, og det er de to tingene republikanerne ikke vil snakke om, sier demokraten Dick Durbin. Han legger til at han har bedt partifeller som snakker om helsereform, om å innse virkeligheten.

Republikaneren Jim de Mint påpeker at problemet er at det ikke er noe å tjene politisk på kutt i populære programmer.

Det er heller ikke noen politisk vilje eller ønske om tverrpolitisk samarbeid hos noen av partiene – en forutsetning for å få på plass tiltak for å bremse underskuddet.