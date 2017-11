Jon Øigarden: – Emmy-prisen er et løft for hele bransjen

Utdelingen fant sted i New York natt til tirsdag, norsk tid. Norge har aldri tidligere fått en internasjonal Emmy-pris, TV-bransjens høyeste utmerkelse, for en dramaserie.

Til NTB sa serieskaperne rett etter kunngjøringen:

– Dette er stas. Veldig gøy. Det blir et litt sånt idrettsverden-svar. Det gikk så fort og det tar nok litt tid før det synker inn, fastslo produsenten Vegard Stenberg Eriksen på telefon fra prisutdelingen på Manhattan.

Fikk telefon klokken 03

Han står bak serien Mammon sammen med broren, manusforfatter Gjermund Stenberg Eriksen. Prisen for beste internasjonale dramaserie var den første som ble delt ut mandag kveld, amerikansk tid.

Jon Øigarden, som spiller hovedrollen i begge sesonger av den påkostede NRK-produksjonen, forteller til Aftenposten at han fikk nyheten på telefon klokken 03 tirsdag morgen.

– Mot alle odds

– Brødrene Stenberg Eriksen ringte meg. Så ble jeg liggende våken en times tid. Ved sekstiden begynte telefonen å ringe igjen.

– I «Mammon» spiller vår helnorske TV-stjerne journalist. Hva er nå din korte kommentar – til norsk presse?

– Å få Emmy-prisen er kjempegøy for alle som er med i serien, for NRK og for norsk TV-bransje generelt. Man kan jo si at vi klarte det mot alle odds. Seertallene svingte. Dagbladet ga sesong to karakteren to; Aftenposten ga en sekser. Det er et komplisert system som ligger bak utdelingen av de internasjonale Emmy-prisene. At Norge vant, for første gang, er utrolig. Bransjen har all grunn til å få enda mer selvtillit, erklærer Jon Øigarden.

Også for serieskaperne ble prisen en virkelig overraskelse, forklarte de overfor NTB rett etter utdelingen:

Øvde på taperansikter

– Dette var bra, det er greit å bli ferdig. Vi hadde øvd på taper-ansiktene våre der man smiler høflig og er hyggelig, men så blir du ropt opp og alt blir kanakas! forklarte Vegard Stenberg Eriksen og fremholder:

Husker ikke takketalen

– Jeg husker ingenting. Det er helt absurd. Broderen og jeg hadde jo øvd, det må man jo, men alt var så kaotisk. Jeg tror vi fikk takket de som skulle takkes. Nå skal vi kjøre på og feire til det ikke er noe igjen, fremholder Vegard Stenberg Eriksen.

Tirsdag skal de tilbake i Oslo, der Mammons hovedrolleinnehaver, Jon Øigarden, er i full gang med å spille inn en 22. juli-film med regissøren Paul Greengrass. Den amerikanske filmskaperen er særlig kjent for sine tre Jason Bourne-produksjoner.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var på plass på Twitter tirsdag morgen med følgende budskap:

«Gratulerer med Emmy-pris #Mammon. Dette er stort! Nok en bekreftelse på at norsk drama er mer populært enn gang», skrev statsråden.

Hva er neste mål?

I kommentarene fra New York gjorde produsent-brødrene et tydelig poeng av det de betegner som Øigardens to mål i livet: Å vinne Emmy-pris og å spille inn film med en amerikansk regissør. Nå har han altså oppnådd begge deler.

På spørsmål fra Aftenposten om hva som er hans neste mål, repliserer en munter skuespiller:

– Ja, ja. Jo, jo. Mål oppstår etter hvert. Det avgjørende er å få jobbe med inspirerende, morsomme oppgaver. Veien er målet. Så får man ta konsekvensene underveis, bokstavelig talt. At Norge har fått sin første Emmy-pris for en dramaserie, viser at alt er mulig, fastslår skuespilleren.

Innspillingen av 22. juli-filmen, med stjerneregissøren Greengrass, ønsker han ikke å si noe om, annet enn å bekrefte at opptak for tiden foregår i Oslo:

– Dette er et annet prosjekt. Vi holder på til over nyttår. Jeg skal nok gjøre Greengrass oppmerksom på prisutdelingen i natt: «Har du fått Emmy?» kommer jeg til å spørre om. Poenget er forresten ikke så godt – han har fått nok av andre høythengende priser, humrer Jon Øigarden.

Har laget sesong tre

Handlingen i sesong to av Mammon er lagt til en maktkamp i Norge, der en norsk redaktør blir drept. Etter hvert får maktkampen internasjonale ringvirkninger Serien vant to Gullruten-priser i 2016.

– Mammon er jo kontroversiell. Det har sine plusser og minuser. Noen ganger kan det være vanskelig å stå i det. Spesielt når man har en sentral rolle foran eller bak kamera. Vi vet at det er bra, men av og til trenger man litt bekreftelse. Nå har vi fått den til gagns, fremholder produsent Stenberg Eriksen.

Han opplyser til NTB at de to serieskaperne har utviklet en tredje sesong.

– Dette er en diskusjon vi må ta, men ikke i kveld. Nå skal vi feire og sende opp rakettene. Dette er et slags punktum, avslutter vinneren.

Første norske seier

Det er første gang en norskprodusert TV-serie konkurrerer om en Emmy-pris i denne kategorien.

De andre nominerte seriene var Wanted, fra Australia, den brasilianske serien Justiça og Moriribito: Guardian of the Spirit, som er japansk.

Den internasjonale prisen deles ut i elleve kategorier, fra beste komedie til beste såpeopera, og blir gitt til programmer produsert og sendt utenfor USA. Nominasjonene fordelte seg i år på 18 land.

TV-serien Mammon 2 er nominert til Emmy i kategorien beste dramaserie