EU vedtar åpning av handelssamtaler med Storbritannia

«EUs ledere er enige m å gå videre til fase to av brexitsamtalene. Gratulerer, statsminister Theresa May», skriver EUs president Donald Tusk på Twitter.

I første fase er det kun vilkårene for selve skilsmissen som er blitt diskutert.

Fase to vil også omfatte forhandlinger om overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale. Storbritannia har ønsket sterkt å komme i gang med dette.

«Fortida er historie, framtida – et mysterium», skrev Litauens president Dalia Grybauskaité på Twitter fredag morgen.

Hun la ut et bilde av seg selv på EUs hovedkvarter i Brussel, der stats- og regjeringssjefene var samlet til dag to av sitt siste toppmøte før jul.

På møtet tok de en offisiell beslutning om å gå videre til fase to av forhandlingene med Storbritannia.

Olivier Matthys / AP / NTB Scanpix

Ber om klarhet

Det betyr samtaler om en framtidig handelsavtale. Men før disse diskusjonene kan komme i gang på skikkelig, vil EU vite mer om hva slags avtale Storbritannia egentlig ønsker.

– Jeg mener første store skritt må være at Storbritannia sier veldig tydelig hva landet vil ha. I klare ordelag, sa Maltas statsminister Joseph Muscat på vei inn til møtet.

Stats- og regjeringssjefene vedtok et sett med overordnede retningslinjer for forhandlingenes fase to. EU «ber Storbritannia om å sørge for mer klarhet om sin posisjon når det gjelder rammeverket for det framtidige forholdet», heter det der.

EUs plan er å gjøre et nytt vedtak i mars om mer detaljerte retningslinjer for handelssamtalene. Samtalene kan ikke starte før disse retningslinjene er vedtatt.

To faser

I fase én av forhandlingene er det kun vilkårene for selve skilsmissen som er blitt diskutert.

EUs krav var «tilstrekkelige framskritt» i disse samtalene før åpning av fase to av forhandlingene.

Fase to vil inkludere diskusjoner om både overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale. I tillegg skal EU og Storbritannia begynne å diskutere framtidig samarbeid innenfor felt som sikkerhet og forsvar.

Fram til mars er det overgangsordninger som vil bli diskutert. Her vil EU forsøke å få på plass et formelt forhandlingsmandat i januar.

Canada?

I fredagens vedtak viser EU til at Storbritannias statsminister Theresa May allerede har varslet at britene vil gå ut av EUs indre marked og EUs tollunion.

Det eneste realistiske alternativet britene da sitter igjen med, er en frihandelsavtale à la den avtalen Canada inngikk med EU i fjor, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier i forrige uke.

Men britene ønsker mer. Ifølge dem er målet en skreddersydd avtale for Storbritannia – det May kaller et «dypt og spesielt partnerskap».

Brexitminister David Davis har sagt til BBC at målet er «Canada pluss pluss pluss».

Samhold settes på prøve

EUs president Donald Tusk tror handelssamtalene vil bli mer krevende enn diskusjonene om selve skilsmissen.

– Jeg er ikke i tvil om at den virkelige testen på samholdet vårt vil være fase to i brexitsamtalene, sa Tusk da han ankom til toppmøtets første dag.

Mens noen EU-land ønsker en så omfattende handelsavtale som mulig, mener andre at EU bør holde igjen.

– Det ser ut til å være ganske ulike syn på hvordan den avtalen skal se ut. Fra et irsk synspunkt ønsker vi at det skal være så likt dagens forhold som mulig, men det er ikke nødvendigvis alle som er enige i det, sier Irlands statsminister Leo Varadkar.