Familie reddet fra fangenskap i Afghanistan sier datteren ble drept

Caitlan Coleman (31) fra USA og canadieren Joshua Boyle (33) ble bortført da de besøkte Afghanistan som turister i 2012. Coleman var den gang gravid med deres første barn. Ifølge nyhetsbyrået AP fikk paret fire barn under fangenskap hos Taliban, men kom kun hjem med tre av dem.

Boyle sier at det ytterliggående Haqqani-nettverket som holdt dem fanget, drepte datteren deres da hun var spedbarn, i tillegg til å ha voldtatt Coleman.

– Haqqani-nettverkets dumme og onde kidnapping av en pilegrim og hans gravide kone som var der for å hjelpe ordinære landsbyboere i Taliban-kontrollerte områder, ble formørket kun av dumheten og ondskapen av å beordre drapet på min nyfødte datter, sa Boyle like etter at familien hadde landet i Toronto.

Takker Gud

Før de landet på canadisk jord, sendte Boyle en pressemelding fra flyet der han uttrykker uenighet med amerikansk utenrikspolitikk.

– Gud har gitt meg og familien min en utholdenhet og bestemthet uten sidestykke. Og å tillate det å stagnere, å strebe etter personlig tilfredsstillelse eller komfort mens det fortsatt er bevisst og organisert urettferdighet i verden, ville vært et forræderi mot alt jeg tror på og ensbetydende med vanhelligelse.

Boyle la til at ett av barna er sykt og måtte tvangsmates av de pakistanske regjeringsstyrkene som reddet dem torsdag.

Samarbeid

Det pakistanske utenriksdepartementets talsmann Nafees Zakaria sier at familien ble reddet etter et tips fra amerikansk etterretning. Han sier dette viser Pakistans vilje til å kjempe mot en felles fiende når USA deler informasjon.

Familien ble holdt fanget av det ytterliggående Haqqani-nettverket, som har stått bak en rekke angrep mot amerikanske og andre NATO-styrker i Afghanistan. USA har lenge kritisert Pakistan for ikke å gjøre nok i kampen mot nettverket.