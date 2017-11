Trump og Putin klarte ikke å bli enige om hvilket rom de skulle møtes i. Trivialiteter skal ha veltet planlagt toppmøte.

Donald Trump og Vladimir Putin hadde nok av viktige saker å diskutere da de i helgen skulle møtes for andre gang siden Trump ble president.

Nord-Korea, Syria, Ukraina og flere andre saker av stor betydning for verdensfreden.

På forhånd sa begge presidentene at de ønsket å snakke sammen – og at det var sannsynlig at det ble et møte.

Derfor vakte det oppsikt da toppmøtet ikke ble noe av i løpet av de to dagene APEC-møtet gikk av stabelen i Vietnam.

Presidentene fikk utelukkende tid til å snakke sammen noen få minutter på vei til fotografering og møte.

Nå hevder russerne at toppmøtet strandet på rene formaliteter.

Mikhail Klimentyev, NTB scanpix

Var enige om møtes – men ikke hvor

Da en skuffet Kreml-delegasjon kom tilbake til Moskva, kom Putins talsmann Dmitrij Peskov med en ny og overraskende forklaring på hva som skjedde:

Ifølge russerne hadde USA og Russland lenge vært enige om at et toppmøte skulle finne sted.

Russerne ville ha møtet i det lille toetasjes hotellet Furama, hvor den russiske delegasjonen holdt til.

Trumps protokollavdeling mente presidentene skulle møtes på amerikanernes hotell.

Dessuten skal amerikanerne ha foreslått et møtetidspunkt som russerne mente var upassende – trolig midt på natten lørdag.

Trumps talsmenn skyldte på at man ikke fikk møtekalenderen til å gå opp.

Kongen og hans 1000 hjelpere satt Moskva på hodet. Starten ble pinlig da kongen satt fast i trappen.

SPUTNIK/REUTERS

Slik veltet formalitetene toppmøtet

– Dette er bare frekkhet fra amerikanerne, sa en russisk diplomat til avisen Kommersant.

Russerne mente det var «deres tur» til å ha møtet. Begrunnelsen var at forrige toppmøte mellom Trump og Putin i Hamburg skjedde på «amerikansk grunn» i regi av de amerikanske diplomatene.

– Hovedregelen er at partene prøver å gi hverandre ulike alternative møtetidspunkter for å koordinere kalenderen til statsoverhodene i og med at de alltid er overlesset under slike møter, sa Putins talsmann.

– Amerikanerne viste ingen fleksibilitet, og de ga dessverre ingen andre alternativer. Derfor kunne ikke møtet finne sted.

Skuffelsen på russisk side kan tolkes som om Moskva hadde mye større forventninger på forhånd enn Washington.

SPUTNIK/REUTERS

Irritert Putin lovet etterspill

– Det var noen protokollformaliteter som våre team dessverre ikke var i stand til å håndtere, sa Putin på en pressekonferanse etter Vietnam-møtet.

– Vel, dette skal de få angre, sa Putin spøkefullt

– Hvem skal få angre, lurte de russiske journalistene på: Amerikanerne eller protokoll-diplomatene som ikke klarte å finne en løsing?

Det ville ikke Putin svare på, men hans pressetalsmann gjentok at «dette vil få følger».

HAU DINH, NTB scanpix

– Jeg tror virkelig at han mener det

I løpet av de tre korte øyeblikkene hvor Trump og Putin snakket sammen i Vietnam, ble presidentene enige om en Syria-uttalelse som deres utenriksministre hadde fremforhandlet på forhånd.

I tillegg snakket de noen få minutter om anklagene mot Russland for å manipulere det amerikanske presidentvalget.

På presidentflyet Air Force One på vei fra Vietnam til Filippinene ga Trump sin versjon av samtalen:

– Han sa at han absolutt ikke blandet seg inn i valget vårt, sa Trump.

– Jeg tror virkelig at når han sier det til meg, så mener han det.

På CNN søndag hevdet de tidligere etterretningssjefene John Brennan (CIA) og James Clapper (NSA) at Trump er «en fare» for USA og et lett bytte for Putin.

SPUTNIK/REUTERS

Ikke tid til Nord-Korea og Ukraina-krigen

Faren for en atomkonflikt med Nord-Korea var et av temaene som presidentene ikke fikk tid til å snakke om, selv om det betegnes som den kanskje farligste saken i verden nå.

Trump har tidligere sagt at han mener Russland kan bidra mer for å legge press på nordkoreanerne.

Presidentene fikk heller ikke tid til å snakke om løsningen som nå diskuteres på Ukraina-krigen. I dag møtes Trumps og Putins forhandlere i Beograd for å diskutere forslaget om å sende 20.000 fredsbevarende styrker til det østlige Ukraina.