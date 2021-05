Foto: Ng Han Guan, AP / NTB Verden Koronaviruset Det ble avvist som en konspirasjonsteori. Nå tenker stadig flere eksperter nytt om koronavirusets opphav.

Kom koronaviruset fra et kinesisk laboratorium eller et dyr? Begge deler er like sannsynlig, mener president Joe Biden.

27. mai 2021 05:46 Sist oppdatert 29 minutter siden

– Jeg er ikke overbevist.

Man skulle kanskje ikke tro det, men disse ordene har skapt mye støy de siste dagene. De ble ytret av Anthony Fauci, USAs mest kjente virusekspert og president Bidens fremste rådgiver i koronapandemien.