Slik ødelegger koronaviruset julen

Årets julefeiring blir helt utenom det vanlige. Regjeringer verden over oppfordrer folk til å være forsiktige for å forhindre en ny smittebølge.

En mann i New York gjør unna julehandelen med munnbind. Foto: Mark Lennihan / AP / NTB

NTB-AFP

43 minutter siden

I Tyskland har statsminister Angela Merkel varslet tyskerne om at man må være forsiktige i julen, så ikke det blir den siste julefeiringen man har med besteforeldre.

Men det stanser ikke der. Merkel har også oppfordret også sine landsmenn til å unngå gløgg og vafler på landets tradisjonsrike julemarkeder. De er uansett stort sett avlyst.

I Canada tok førsteminister Bryan Pallister i provinsen Manitoba en mindre følsom tilnærming.

– Jeg er han fyren som stjeler julen fra deg, sa han og smalt til:

– Hvis du ikke tror covid er ekte nå, så er du en idiot.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har sagt at den beste julegaven du kan gi noen i år, er god helse.

Tre damer går i en julepyntet gate i Roma i Italia. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via AP / NTB

Mye begrensninger

Belgia og Luxembourg er blant landene som har innført de strengeste restriksjonene. Innbyggerne i landene har blitt oppfordret til begrense julefeiringen til en gjest per husholdning, eller to for folk som bor alene.

I Tyskland kan nære familiemedlemmer samles, men bare hvis man har begrenset kontakten med andre i uken før.

I USA, der smittetallene den siste tiden har skutt i været, har USAs smitteverninstitutt CDC sagt at den tryggeste måten å feire jul på er med folk du bor sammen med. De har også oppfordret folk til å ikke reise i julen.

Over grensen til Canada, i Quebec, har myndighetene som følge av høye smittetall gått tilbake på avgjørelsen om å la folk samles i fire dager.

I Frankrike ønskes det ikke at flere enn seks voksne samles rundt ett bord. På andre siden av Den engelske kanal får familier samles så lenge ikke flere enn tre husholdninger samles. Dronning Elizabeth (94) kommer ikke til å forlate Windsor Castle for julefeiring.

I Storbritannia er det innført nye, strenge restriksjoner i julen etter at det ble påvist en mutert utgave av koronaviruset som viser seg å være svært smittsom. Foto: The Sunday Telegraph

Julekarantene

Italia har lagt ned forbud mot reiser mellom regioner mellom 21. desember og 6. januar, med enda strengere tiltak som gjelder for julaften og nyttårsaften. I Belgia og Luxembourg har det også blitt innført portforbud.

Det er bare på julaften i Frankrike folk vil slippe portforbudet som til vanlig gjelder fra klokken 20. Det vil imidlertid fortsatt være forbudt med reise mellom regioner.

I Betlehem på Vestbredden, der kristne tror Jesus ble født, vil det ikke bli kirkelige samlinger på julaften. Pave Frans' tradisjonelle julefeiring blir streamet på nett og avholdes uten publikum grunnet koronapandemien.

Kirker i Hellas skal gjenåpnes for ortodoks jul 7. januar, mens Helligtrekongersdag skal feires så lenge det ikke er flere enn ni personer inne. I katedraler kan ikke flere enn 25 personer være inne samtidig. I Sveits har synging i kirker blitt forbudt.

Et par tar en juleselfie med munnbind på i Buckeye i Arizona. Carol Tedesco/Florida Keys News Bureau via AP)

Ikke engang fyrverkeri

Tradisjonelle julemarkeder i Østerrike har blitt forbudt, mens man på nyttårsaften i Madrid ikke kan svelge tolv druer på Puerta del Sol-plassen, slik tradisjonen tilsier.

Fyrverkeri har blitt avlyst i Belgia og Nederland, det samme har skjedd i Paris og London.

Men fyrverkeriet i Sydney i Australia, som blir sett på som startskuddet for nyttårsfeiringen verden over, vil imidlertid gå som planlagt.