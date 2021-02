Moren hennes trodde hun ville forlate sønnen for å få komme hjem. Det viser seg at hun fikk rett.

Et barnehjem i Syria har fått enda en liten gutt å ta vare på.

Shereen (22) orket ikke tanken på å forlate sønnen. Nå har hun likevel gjort det. Foto: Afshin Ismaeli

Nå nettopp

Det er ikke så mange ordene hun ønsker å si. Shereen har gjort noe som hun trodde var umulig. Noe hun trodde skulle ta livet av henne. Hun er i Mam Rashan nord i Irak. Her er hun sammen med sin mor, bror og søster.

Onsdag 27. januar reiste hun fra Hassaka i Syria. Men den snart to år gamle sønnen hennes Muhammad er igjen. Hun måtte reise fra ham for å få lov til å bli gjenforent med familien. – Jeg håper det ikke er for alltid, sier hun.