Nye voldelige sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi lørdag

Titusenvis strømmet lørdag til al-Aqsa moskeen i Jerusalem for å be under ramadan. Det endte i flere sammenstøt.

Det har vært voldelige sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi i flere uker. Lørdag fortsatte uroen. Foto: Oded Balilty / AP

– Det er synd kulen ikke traff hodet ditt. Det sa den israelske bosetteren og varaordføreren i Jerusalem, Arieh King, til en palestinsk aktivist fredag.

Videoen av dem har gått viralt, men den fanget ikke et uvanlig syn. Sånn har Jerusalem vært hver kveld siden ramadan startet for tre uker siden.

Lørdag fortsatte uroen.

Viktig markering

Lørdag markerte muslimer dagen da Koranen ble sent fra himmelen til jorden for første gang. Natten kalles Al Qadr og er den helligste i ramadan.

Massebønner var planlagt ved al-Aqsa moskeen i Jerusalem. Det var på forhånd ventet at tusenvis av mennesker ville møte opp.

Allerede lørdag ettermiddag stoppet israelsk politi busser med tilbedere på vei til moskeen, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Politiet mente passasjerene hadde til hensikt å lage offentlig uro ved moskeen i Jerusalem. 29 personer ble arrestert.

Samtidig fortsatte hundrevis av palestinere reisen mot Jerusalem til fots.

Senere på kvelden ble det rapportert om at opptil 90.000 mennesker var samlet foran al-Aqsa moskeen.

Israelsk politi hadde da trappet opp styrkene i Jerusalem, melder Reuters.

Over 90.000 personer var samlet utenfor al-Aqsa moskeen under den hellige natten 8. mai. Foto: Ammar Awad /Reuters

Nye voldelige sammenstøt

I kveldstimene brøt det ut nye, voldelige sammenstøt, ifølge Haaretz.

Politiet brukte gummikuler og tåregass mot tusenvis av palestinere som samlet seg ved Damaskusporten ved al-Aqsa moskeen.

Palestinere kastet steiner på israelsk politi, ifølge avisen.

Det skjedde dagen etter at 200 palestinere og 17 israelske politibetjenter ble skadet i sammenstøt.

Utenfor Damskusporten i Jerusalem lørdag natt. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Sammenstøt mellom israelsk politi og palestinsk demonstrant lørdag kveld. Foto: Ronen Zvulun/Reuters

Kan bli kastet ut av hjemmene sine

De siste ukenes uroligheter ble utløst i begynnelsen av ramadanfeiringen. Da sperret israelsk politi av et område ved al-Aqsa-moskeen hvor palestinere har pleid å samles om kvelden etter fasten.

– Vi sitter, synger og snakker, men det ser ut til å være et problem for politiet. Det har kommet politi hver natt for å evakuere oss bort, sier en av demonstrantene til +972 Magazine. Det er et uavhengig magasin som skrives av både israelske og palestinske journalister.

Særlig de siste dagene har spenningen økt ytterligere.

Bakgrunnen er at fire palestinske familier i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem står i fare for å miste hjemmene sine til israelske bosettere.

De jødiske saksøkerne mener de mistet eiendommene sine under krigen i 1948 da Israel ble opprettet som stat. Palestinerne viser på sin side dokumentasjon på at de kjøpte tomtene av jordanske myndigheter, som styrte Øst-Jerusalem fra 1948 til 1967. Det skriver NTB.

Fredag ba Rubert Colville, FNs menneskerettighetskommissær, om at Israel stopper utkastelsene umiddelbart.

Israelsk tingrett ga bosetterne rett til å ta over eiendommene, men saken ble anket til høyesterett.

Saken skal avgjøres på mandag, skriver Al Jazeera.

En israelsk politibetjent i Jerusalems gamleby lørdag kveld. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Hamas advarer

Hamas har svart med krasse advarsler til Israels statsminister Benjamn Netanyahu.

– Dette er en kamp du ikke kan vinne, sa Hamas-leder Ismail Haniyeh på Twitter, ifølge Haaretz.

Han ba den israelske statsministeren om ikke å «leke med ilden».

– Israel kan forvente en reaksjon når som helst, sa Ziyad al Nakhalah, generalsekretær for den militante palestinske organisasjonen Islamsk jihad.

Sjokkgranater mot palestinere lørdag kveld. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Kraftige reaksjoner

Flere land har reagert kraftig på uroen.

Tyrkia beskyldte Israel for å drive «terror» mot palestinerne, melder Reuters. Jordan oppfordrer til internasjonal inngripen.

Både EU og USA har også uttrykt bekymring.

– Vold er uakseptabelt, og gjerningspersoner på begge sider må holdes ansvarlige. Myndighetene må handle raskt for å roe ned den spenningen, sier en talsperson for EU lørdag, ifølge NTB.

– USA er ekstremt bekymret for sammenstøtene i Jerusalem. En slik blodsutgytelse er spesielt urovekkende nå, ettersom det er de siste dagene i ramadan, skriver USAs utenriksdepartement i en pressemelding.