Kirgisistans statsminister går av

Kirgisistans statsminister Kubatbek Boronov har gått av. Han er erstattet av en nasjonalistisk politiker som ble løslatt fra fengsel av demonstranter dagen før.

Fra en demonstrasjon mot valgresultatet mandag i Bishkek i Kirgisistan. Vladimir Voronin / AP

NTB

7 minutter siden

Det opplyser nasjonalforsamlingens pressetjeneste i landet tirsdag.

– Sadyr Japarov ble valgt til fungerende statsminister i Den kirgisiske republikken. Beslutningen ble tatt på et ekstraordinært møte i nasjonalforsamlingen, heter det i meldingen.

Avstemningen ble avholdt på et hotell etter at demonstranter tok kontroll over bygningen der forsamlingen har sine lokaler i hovedstaden Bisjkek.

Den kirgisiske valgkommisjonen underkjente tirsdag parlamentsvalget som har utløst store demonstrasjoner og påstander om juks fra opposisjonen. Hundrevis er blitt skadd, én er drept, og både nasjonalforsamlingen og regjeringsbygg er blitt stormet av demonstranter.