Fire til sykehus etter at politibiler krasjet i Göteborg

Fire politibetjenter havnet på sykehus etter en ulykke i en biljakt etter en eksplosjon på Hisingen i Göteborg sent lørdag kveld. Fire personer er pågrepet.

NTB

Nå nettopp

En større politiaksjon ble utløst etter at det kom meldinger om en kraftig eksplosjon på Länsmannstorget i ytre Göteborg, melder Aftonbladet. Det ble også gjort funn av en mistenkelig gjenstand utenfor et bolighus like ved.

Politiet satte i gang et søk etter gjerningspersonene, og tok blant annet i bruk helikopter. To av politibilene som deltok i søket krasjet i hverandre, og fire politifolk ble fraktet til sykehus. Bilene hadde store skader.

– Den ene bilen måtte skjæres opp. Skadene er ikke livstruende, men det skal handle om flere brudd, sier Johan Ljung i Göteborg-politiet.

Politiet opplyser til TT at jakten på gjerningspersonene førte fram, og at fire personer er pågrepet i forbindelse med eksplosjonen. Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd.

Den nasjonale bombegruppen er på plass og skal undersøke den mistenkelige gjenstanden, og åstedet for eksplosjonen.

Ifølge Göteborgs-Posten skjedde eksplosjonen i trappeoppgangen til et leilighetsbygg. Politiet fikk melding om hendelsen 23.36 lørdag kveld.

