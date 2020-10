Peter Madsen pågrepet etter å ha rømt fra fengsel

Den livstidsdømte danske ubåtbyggeren kom seg utenfor fengselsmurene tirsdag.

Langs veien 400–500 meter fra fengselet, sitter Peter Madsen omringet av politi. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

20. okt. 2020 11:35 Sist oppdatert nå nettopp

Like etter klokken 13 opplyser dansk politi at en person er pågrepet og kjørt vekk fra stedet utenfor fengselet.

De har tidligere bekreftet overfor Danmarks Radio at det er Peter Madsen som tirsdag rømte fra Herstedvester fengsel.

Bildene fra stedet tidligere på dagen viste Peter Madsen liggende i gresset, mens politiet siktet på ham med våpen. Ekstra Bladet beskrev at personen hadde en «beltelignende gjenstand rundt magen».

Dansk politi rykket ut med både skarpskyttere, bombegruppe og mobil kommandosentral til stedet, som er 400–500 meter fra fengselet.

Ifølge Ekstra Bladets opplysninger har Madsen tidligere sittet i isolasjon i fengselet på grunn av mistanke om fluktplaner.

Kilder sier til B.T. at 49-åringen truet seg ut av fengselet ved å si at han hadde en bombe. Dette er ikke bekreftet.

Livstidsdom

Madsen sitter i fengsel med en livstidsdom for å ha mishandlet og drept den svenske journalisten Kim Wall.

Peter Madsen bygget ubåten UC3 Nautilus. Wall skulle i 2017 være med på en tur i ubåten for å lage reportasje. Madsen ble i 2018 dømt til livstid i fengsel for seksuell mishandling og drap.

Amagasinet møtte Walls foreldre tre år etter at datteren forsvant. De ønsker at hun skal huskes for alt annet enn drapet.