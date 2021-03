Slik ble intervjuet tatt imot i tidligere kolonier. Ny giv for dem som vil vrake dronningen.

Spesielt ett tema vekker sterke følelser i mange av Storbritannias tidligere kolonier.

Alt så ut til å være fryd og gammen da prins Harry og Meghan i 2018 besøkte Bondi Beach i Australia. Men de harde anklagene de kommer med mot kongefamilien, har gitt vann på mølla til dem som vil at Australia skal bli republikk. Foto: Dominic Lipinski, PA/NTB

10. mars 2021 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld kom dronning Elizabeth med en sjelden pressemelding. Bakgrunnen er intervjuet som hennes barnebarn Harry og kona Meghan ga til Oprah Winfrey. Det er spesielt én uttalelse som har skapt reaksjoner.

Paret kom med sterk kritikk av kongefamilien. De påsto blant annet at et medlem av kongefamilien skal ha uttrykt bekymring for hvor mørk hudfarge prins Harry og Meghans sønn ville få.

Hvem som sa skal ha sagt det, eller hvordan ordene falt, sier de ikke.

Fakta Intervjuet I fjor ga prins Harry og kona Meghan beskjed om at de ville trekke seg tilbake og ikke lenger være fremstående medlemmer av den britiske kongefamilien. Kunngjøringen kom ifølge britiske medier uten at dronning Elizabeth, prins Charles eller prins William hadde blitt informert på forhånd. Senere har paret bosatt seg i California. Natt til søndag sendte CBS et stort intervju med paret, utført av Oprah Winfrey. De kom med sterk kritikk av den britiske kongefamilien. De sa at de følte seg fanget og at de ikke fikk noen hjelp fra resten av familien i møte med usanne presseoppslag. Meghan Markle fortalte også at et medlem av kongefamilien hadde snakket med Harry om hvor mørk hud parets barn ville få. Kongefamilien kom tirsdag med en uttalelse der de sa at de var lei seg over å høre hvor tungt hertugparet hadde hatt det, at de tok det som ble sagt alvorlig, selv om de kunne ha ulik oppfatning av hva som hadde skjedd. Vis mer

I 2018 giftet prins Harry seg med Meghan Markle. I intervjuet roser paret dronning Elizabeth, men kommer med sterk kritikk av kongefamilien som institusjon. Foto: John Stillwell, REUTERS/NTB

Vekker reaksjoner i Samveldet

I svaret fra Buckingham Palace står det at temaene hertugparet tok opp er urovekkende. Spesielt påstandene om rasisme. Det blir tatt på alvor, forsikres det.

Pressemeldingen fra Buckingham Palace

Men det er ikke bare i USA og Storbritannia at dette har falt mange tungt for brystet. Det har også skapt debatt i mange tidligere britiske kolonier i Samveldet. Anklagene om rasisme har dessuten en spesiell klangbunn i mange av de 54 samveldelandene hvor bare et lite mindretall er hvite.

Nå blir intervjuet også brukt som argument for å få slutt på at den britiske monarken er statsoverhode i tidligere kolonier, skriver The Guardian.

I intervjuet snakket Meghan Markle om hvor viktig det er at folk kan kjenne seg igjen i dem som representerer dem. Hun sa at hun, som har svart mor og hvit far, vet hvor viktig det er å se noen som ligner på seg selv i viktige stillinger.

Prins Harry sa at Meghan var et av de beste bidragene til Samveldet som kongefamilien kunne ønsket seg.

Fakta Her er dronning Elizabeth statsoverhode Storbritannia, Australia, Antigua og Barbuba, Bahamas, Barbados (blir republikk i år), Belize, Canada, Grenada, Jamaica , New Zealand, Papua New Guinea, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Salomonøyene, Tuvalu. I tillegg er hun overhode for noen territorier, som Cayman-øyene og Bermuda. Dette er en seremoniell rolle og har ikke noen viktig formell makt. Vis mer

En av de mest kontroversielle uttalelsene i intervjuet handler om parets sønn Archie. Før fødselen skal angivelig et medlem av kongefamilien uttrykt bekymring for hvor mørk hudfarge han ville få. Foto: Dominic Lipinski, PA/NTB

Etter Elizabeth

Australias tidligere statsminister Malcolm Turnbull mener intervjuet er nok en grunn til at landet bør bli republikk. Turnbull var statsminister da Meghan og prins Harry var på besøk i 2018.

Han mener at en australier bør være øyas neste statsoverhode. I dag er dronning Elizabeth statsoverhode i Australia. Det eksplosive intervjuet med hertugparet har gitt Turnbull vann på mølla.

– Etter dronningens regjeringstid er over, er det på tide for oss å si: Ok, vi har kommet til et vannskille, og vil vi virkelig at den som tilfeldigvis er statsoverhode, konge eller dronning i Storbritannia, skal være vårt statsoverhode? sa han tirsdag.

I 1999 var det folkeavstemning om spørsmålet i Australia. Da tapte Turnbull og hans meningsfeller.

I 2019 var Meghan og Harry i Sør-Afrika som utsendinger for kongehuset. Senere snakket de om å bosette seg i for eksempel Sør-Afrika eller Canada. Men de endte opp utenfor Samveldet, i USA. Foto: Courtney Africa. African News Agency/NTB

Fakta Samveldet Er en organisasjon som består av 54 stater. De fleste er tidligere britiske kolonier. Organisasjonen har røtter i de britiske imperiet. Grunnlaget ble lagt på 1800-tallet, da Australia, Canada, New Zealand og Sør-Afrika fikk internt selvstyre. Etter hvert som britiske kolonier blant annet i Afrika ble selvstendige, sluttet de seg stort sett til Samveldet (Commonwealth). Dronning Elizabeth er organisasjonens overhode. Hun er også statsoverhode for en rekke land ved siden av Storbritannia, blant annet Canada og Australia. Mange av landene er republikker og har ikke dronningen som statsoverhode. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Vekker minner

Også i Canada har spørsmålet om å bli republikk kommet opp igjen. Statsminister Justin Trudeau sier at han ikke vil diskutere slike saker nå. Pandemien er viktigere.

Han sier at andre gjerne kan ta debatten om konstitusjonell endring. Men han vil ikke ta den nå, ifølge CBA.

Ifølge Associated Press er reaksjonene på intervjuet spesielt sterke i Afrika. Sørafrikanske Mohammed Groenewald viste i 2019 hertugparet rundt i en moské i Cape Town. Han sier til nyhetsbyrået at påstandene i intervjuet vekker minner om «britisk, kolonial rasisme».

Andre uttrykker skuffelse. De stiller spørsmål ved at land som tidligere ble undertrykket av britene, fortsatt er i samme klubb som de tidligere koloniherrene.

Dronning Elizabeth har i hele sin lange regjeringstid vært svært opptatt av å holde båndene til samveldelandene varme.