Afshin Ismaeli Journalist i utenriksredaksjonen

17. okt. 2020 16:55 Sist oppdatert 6 minutter siden

– På onsdag mistet fetteren min barnet sitt. På torsdag døde sønnen min.

Mandag 7. september ble Nizar Mohammad og nær 50 andre migranter stuet sammen i en smuglerbåt nær El Mina-havnen i Tripoli, nord i Libanon. De ble utstyrt med et enkelt kompass som skulle hjelpe dem å navigere mot Kypros. En tur på 160 kilometer over åpent hav.

De seilte i kjølvannet av flere hundre andre migranter som har risikert livet i håp om å finne en bedre tilværelse.

– Jeg tenkte at når jeg kom til Europa, ville barnet mitt få det bedre enn i Libanon, sier Mohammad til nyhetsbyrået Vice News.

For denne drømmen var han villig til å risikere livet på havet.

De fleste om bord var fra Libanon. Det de har til felles, er fattigdom og troen på at eneste mulighet for å gi familiene et bedre liv er å forlate hjemlandet.

Kastet lik over bord

En reise som startet full av håp for fremtiden, utviklet seg raskt til et mareritt.

Båten gikk tom for drivstoff. Uten mat og vann drev de rundt i Middelhavet i åtte dager i en overfylt båt.

Mohammads 20 måneder gamle sønn og fetteren Mohammed Sufians to og et halvt år gamle sønn døde av dehydrering og heteslag. Uten hjelp i sikte ble foreldrene tvunget til å begrave barna i sjøen, forteller de.

– Sønnen min døde på grunn av mangel på mat og vann, sier barnefaren.

Flere begynte å drikke sjøvann. Tørst og sult begynte snart å ta livet av migrantene en etter en, mens båten drev rundt, sier Mohammad.

De utmagrede overlevende har forklart at reisefellene døde underveis og ble dumpet fra fiskebåten. Mange skip seilte forbi uten å hjelpe dem.

Flere hoppet i sjøen fra smuglerbåten og forsøkte å svømme til skipene som seilte forbi.

Til slutt ble båten funnet av et fartøy fra FNs fredsbevarende styrker, Unifil.

Migrantene ble ført tilbake til Libanon.

Libanesiske myndigheter har rapportert funn av fire lik som antas å komme fra båten, og de leter etter seks personer som fortsatt er savnet.

– Vi vil bare ut herfra, sier Mohammad. – Det alle snakker om nå, er hvordan de skal greie å komme seg ut av fra landet.

Den libanesisk migranten Mohammed Sufian (21) ble reddet på havet av FNs fredsbevarende styrker. Nå sitter han utenfor hjemmet sitt i Tripoli i Libanon. Både han og fetteren mistet hvert sitt barn under overfarten til Kypros. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

FN: Flykter fra økonomisk krise

De siste to månedene har antall fluktbåter fra Libanon økt kraftig. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ble det i 2019 registrert åtte båter fra Libanon til Kypros. Flertallet av passasjerene var syriske statsborgere. I løpet av de siste to ukene har 18 båter forlatt Libanon, sier UNHCRs talskvinne Lisa Abou Khaled til Aftenposten.

Åtte av disse båtene nådde med sikkerhet frem til Kypros, og ytterligere to skal ha ankommet, men det er ikke bekreftet, sier Khaled.

I mellomtiden er åtte båter blitt avskåret av den libanesiske marinen i internasjonalt farvann og sendt tilbake.

– Samtaler vi hadde med migrantene som forsøkte å forlate Libanon, indikerer at det å legge ut på havet er en flukt fra den økonomiske krisen, sier Abou Khaled.

FN er bekymret for den humanitære situasjonen og for sikkerheten til de migrantene som nå er på vei fra Libanon i retning Kypros.

Mohammed Khaldoun (27) ble meldt savnet da han var på vei til Kypros. Familien ber og håper på at han kommer tilbake en dag. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

– Vi dør av sult

Økonomien i Libanon har brutt sammen. Allerede før eksplosjonen i Beirut 4. august var landet på vei mot økonomisk ruin. Den libanesiske valutaen har mistet 80 prosent av verdien. I Libanon snakker man nå om den verste økonomiske krisen på mange tiår.

Innen 2020 vil nær halvparten av befolkningen leve under fattigdomsgrensen, mener Verdensbanken. Det er mangel på mat, og helsevesenet ligger nede med brukket rygg.

Mohammad Ghandour (37) har i likhet med mange andre prøvd overfarten til Kypros. Familien på ni er hardt rammet av krisen.

– Jeg har ikke råd til å skaffe mat til familien min. Vi kan ikke overleve her, sier han til det australske nyhetsbyrået SBS.

Et fartøy fra FNs fredsbevarende styrker reddet Ibrahim Lisheen (22). Her får han behandling av sine kompiser i hjemmet sitt i Tripoli. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

Ingen fremtid i Libanon

I mange år så Ibrahim Lisheen (22) hvordan flyktninger fra nabolandet Syria flyktet til Libanon og la ut på den farlige båtreisen videre til Europa. Nå er han på flukt selv.

I begynnelsen av september solgte han alt han eide. Han betalte titusener av kroner til menneskesmuglere for å kjøpe seg en plass i en fiskebåt med kurs for Kypros.

Han og flere andre fra samme nabolag gikk om bord i smuglerbåten og risikerte livet. Etter kort tid gikk de tom for vann og mat.

– Jeg så barn dø i armene på sine fedre, sier Lisheen til The Washington Post.

– Alle var livredde. Vi trodde vi alle skulle dø, sier den unge mannen.

Selv overlevde han «bare takket være Guds nåde».

Ansiktet og armene hans er dekket av bitt og skrubbsår, etter at han tilbrakte tre netter om bord i båten. Etter det dukket det opp et patruljefartøy fra FN. Han hoppet i vannet og svømte mot fartøyet for å få hjelp.

Etter redningsaksjonen ble migrantene ført tilbake til Tripoli.

Moren til Mohammed Khaldoun (27) som ble meldt savnet da han var på vei til Kypros, gråter og håper på at han kommer tilbake en dag. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

Får ikke bli

Den kypriotiske regjeringen anser dem som kommer fra Libanon, som «økonomiske migranter». Innenriksminister Nicos Nouris sier til avisen Cyprus Mail at landet vil ikke ta imot flere slike migranter.

– Vi har ikke råd til å motta ytterligere økonomiske migranter. Mottaksanlegget er bokstavelig talt ikke lenger tilstrekkelig, og landets krefter er oppbrukt, sier Nouris.

Myndighetene har leid private båter for å sende tilbake migrantene som kommer til Kypros, melder det kypriotiske nyhetsbyrået.

Kypros ber EU om sende Frontex-fartøy til å håndtere strømmen av mennesker som forlater fra Libanon.

Det er ikke første gang at libanesere flykter til Kypros. Flere tusen flyktet dit da borgerkrigen brøt ut i 1975 og etter Israels invasjon i 2006.

