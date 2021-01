Etterlyst av FBI, høyreekstreme og falske rykter. Dette vet vi om de som stormet Capitol

Hvem var det egentlig som stormet Capitol? Falske rykter har florert i sosiale medier.

Rundt 50 personer er allerede arrestert. Nå jobber har politiet etterlyst et titall med med demonstranter som slapp unna. Foto: Shannon Stapleton / X90052

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

Torsdag ettermiddag var omtrent 50 personer arrestert etter opptøyene i Washington dagen før. Samtidig ble et titall personer etterlyst av FBI og politiet i Washington D.C.

Politiet ønsker hjelp fra publikum for å identifisere opprørere. De vil antagelig ikke bli skuffet. I dette tilfellet er nemlig offentligheten uvanlig godt informert.

Da demonstranter rant inn dørene i Capitol-bygget onsdag, hadde svært mange en mobil eller et kamera i hånden. Mye ble filmet og livestrømmet. I etterkant har både journalister og andre interesserte delt informasjon om opprørerne.

Flagg, skjerf, klær og tilrop viste at dette var Trump-støttespillere. Nå vet vi også mye om enkeltpersonene i folkemengden. Den inneholdt alt fra politikere til konspiratorikere og høyreekstreme. En feilaktig påstand om at venstreradikale Antifa-medlemmer deltok er også ryddet av banen.

Politiet etterlyser nå han som har fått kallenavnet «sjamanen». Foto: Metropolitan Police

«Sjamanen» som ble et symbol

Den mest iøynefallende av demonstrantene heter Jake Angeli. Hans fetter har bekreftet identiteten overfor CNN.

Angeli har deltatt på mange demonstrasjoner for å støtte Trump tidligere. Hver gang med varianter av det samme kostymet: Pelslue med horn, bar overkropp og ansiktsmaling med det amerikanske flagget.

Han er tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon. Teorien er at Donald Trump er frelseren, som skal redde USA fra et globalt komplott med pedofile satanister. Dermed har Angeli fått navnet «QAnon-sjamanen».

Disse fire har alle blitt anklaget for å være Antifa-medlemmer på Twitter. Faktasjekker viser at det er feil. I midten står Jake Angeli står i midten og roper. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Forvirring rundt «sjamanen» og vennene hans

Men det siste døgnet har en annen konspirasjon versert rundt ham. På alternative nyhetsmedier og sosiale medier har man kunnet lese at den utkledde mannen egentlig var et medlem av den venstreradikale Antifa-bevegelsen.

Reuters har tilbakevist dette i en faktasjekk. «Beviset» var bilder av Angeli fra en Black lives matter-demonstrasjon. Men andre bilder viste at Angeli var der sammen med Trump-støttespillere og deltok i motdemonstrasjonen.

En annen konspirasjon har hevdet at to av personene som Angeli var sammen med i Capitol, er Antifa-medlemmer. Dette budskapet ble fremført fra talerstolen av kongressmannen Matt Gaetz og videreformidlet av senator Shannon Grove på Twitter, før hun slettet det.

«Beviset» var en sammenligning med bilder som angivelig skulle være Antifa-medlemmer. Et ansiktsgjenkjenningsprogram skal ha oppdaget dette. Men bildene viste seg å være bilder av personer Antifa mener er nazister, og som derfor ble publisert på Antifa sine nettsider. Det er ikke bekreftet at personene på bildene er de samme, selv om de ligner.

Både Angeli og de to personene er etterlyst av politiet.

Kjente ekstreme grupper

Flere medier har beskrevet hvordan opptøyene ble organisert av allerede etablerte grupper på sosiale medier. Her har konspirasjonsteorien om at valget er stjålet, med tilropet «stop the steal», spredt seg sammen med oppfordringer om å marsjere mot Capitol.

Blant dem som ledet an var Alex Jones, skriver Bloomberg. Den høyreradikale radioverten grunnla nettsiden Infowars, som er kjent for å spre falske nyheter. VG har observert ham med en ropert på en bil utenfor bygningen.

CNN beskriver hvordan ytterliggående grupperinger og enkeltpersoner drev frem stormingen av bygningen. Flere er kjent som ekstreme og voldelige.

Et titall medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys ble observert marsjerende inn mot Capitol. Medlemmer av gruppen har ved flere anledninger utøvet vold i forbindelse med demonstrasjoner. Nick Ochs, grunnleggeren av Proud Boys Hawaii, la ut et bilde av seg selv fra innsiden på Twitter:

Medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys roper «stop the steal», ifølge nyhetsbyrået AP. Foto: Joshua A. Bickel / The Columbus Dispatch / NTB

Grupperingen Red-State Secession brukte Facebook til å planlegge voldelige fremstøt, skriver New York Times. Dette er blant gruppene som nå er fjernet av Facebook.

Det er også observert flere enkeltpersoner med stygge antisemittiske budskap på klærne sine. På en genser sto det «Camp Auschwitz» foran og «staff» bak. En annen hadde påskriften «6MWE», som står for «6 million weren’t» enough.

Laget show på video

Mange av dem som stormet bygget sendte live på internett. Blant disse var blant annet den hvite nasjonalisten Tim Gionet, kjent som «Baked Alaska». Han sendte live på nettstedet DLive. Flere skjermbilder viser at de som fulgte ham skrev groteske og voldelige oppfordringer i kommentarfeltet hans.

En annen viste seg frem var Richard Barnett. Han leder en gruppering som jobber for retten til å bære våpen i Arkansas. Under opptøyene ble han filmet på kontoret til Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus.

Da han møtte på en New York Times-reporter i etterkant, hevdet han at han ble «dyttet inn i bygningen» av folkemengden. Samtidig skrøt han av hendelsen. Han viftet med en konvolutt med Nancy Pelosis navn på og sa han hadde lagt igjen en mynt som betaling.

«Jeg skrev en ufyselig beskjed til henne – la føttene mine på skrivebordet hennes,» sa Barnett.

Midt opp i dette var også politikeren Derrick Evans. Han ble nylig valgt inn i delstatsforsamlingen i West Virginia, der han representerer Republikanerne. Også han publiserte videobevis mens han gikk rundt i bygningen og ropte ulike tilrop. «Derrick Evans er i bygningen», sa han ifølge New York Times.

Etter å ha slettet videoen utdypet han på Facebook at han «bare var der for å filme, som et uavhengig medlem av media».