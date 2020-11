Britisk sykepleier pågrepet for tredje gang, mistenkt for åtte babydrap

En britisk sykepleier er for tredje gang pågrepet, mistenkt for drap på åtte babyer og drapsforsøk på ni andre på en nyfødtklinikk nordvest i England.

NTB

Nå nettopp

Politiet startet først etterforskning av dødsfallene på Chester-sykehuset sør for Liverpool i 2017. Etterforskningen har inkludert 17 døde babyer, og 16 tilfeller der livet så vidt ble reddet. Samtlige hendelser skjedde i 2015 og 2016.

Kvinnen er blitt pågrepet to ganger tidligere, i 2018 og 2019, og løslatt igjen. Hun er ikke blitt siktet i saken, men politiet har mistanke om at hun har stått bak åtte dødsfall og ni nesten-dødsfall.

– Foreldrene til alle babyene er blitt orientert om denne siste utviklingen. Dette er en ekstremt vanskelig tid for alle familiene, og det er viktig å huske at i kjernen av dette, er det flere etterlatte familier som vil ha svar på hva som har skjedd med deres barn, sier politietterforsker Paul Hughes.

Han legger til at et stort antall politifolk jobber med saken og at den er svært kompleks.