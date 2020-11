Trump antyder at han vil sparke Fauci etter valget

USAs president Donald Trump tror pressedekningen av pandemien vil avta etter valget og antyder at han vil sparke landets smittevernekspert Anthony Fauci.

USAs president Donald Trump på nattens valgmøte i Florida. Foto: Jim Rassol / AP / NTB

NTB

6 minutter siden

På et valgmøte i Florida søndag kveld uttrykte han også frustrasjon over at koronapandemien fremdeles er høyt oppe i mediebildet.

Publikum svarte med å rope «Gi Fauci sparken».

– Ikke si det til noen, men la meg vente litt til etter valget, svarte han folkemengden.

Trump har tidligere vært i munnhoggeri med USAs smittevernekspert en rekke ganger, og han har uttrykt bekymring for et potensielt politisk tilbakeslag ved å fjerne den populære og respekterte legen før valget. På valgmøtet i Florida takket han publikum for «rådet».

Biden skeptisk

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tar Fauci i forsvar.

– Vi trenger en president som faktisk lytter til eksperter som doktor Fauci, skriver Biden på Twitter.

Biden har gjentatte ganger kritisert Trumps håndtering av koronapandemien, som knyttes til over 231.000 dødsfall i USA. Trump har på sin side advart om at Biden ønsker å ta landet inn i en ny nedstenging for å hindre spredningen av viruset.

Kritikk

Anthony Fauci selv har nylig kommet med sin så langt skarpeste kritikk av hvordan Trump-administrasjonen har håndtert viruset, og Trumps påstand om at landet er over den verste kneika.

Smitteverneksperten har den siste tiden gitt uttrykk for at Trump har ignorert rådene hans når det gjelder pandemihåndteringen og at han ikke har snakket med presidenten på over en måned. Han har advart om at landet går en hard vinter i møte hvis det ikke blir gjort mer for å begrense spredningen av koronaviruset.

I et intervju med Washington Post i helgen sa Fauci at USA vil bli nødt til å takle «en hel masse smerte» i ukene som kommer som følge av økende smittetall.