En sørgende far tryglet om at London-terroren ikke skulle brukes til valgløfter. Det stoppet ikke Boris Johnson.

Det var en innstendig bønn David Merritt kom med på Twitter mandag formiddag. Tre dager etter at han mistet han sønnen sin Jack (25) i terrorangrepet på London Bridge la han ut bilder av mandagens avisforsider. Et stort bilde av sønnen hans preget den ene, sammen med Boris Johnsons navn.

«Ikke bruk min sønns død, og bildene av ham og hans kollega, til å promotere deres usle propaganda. Jack var imot alt dere står for – hat, skiller, ignoranse», skrev faren.

Vil «endre loven»

Bønnen stoppet ikke statsminister Boris Johnson fra å komme med et valgløfte få dager før valget i Storbritannia 12. desember. Johnson hevder ifølge The Guardian at en «venstrevridd regjering» er ansvarlig for at Khan gikk fri fredag.

– Det er derfor vi skal endre loven, sier Johnson.

Usman Khan ble skutt og drept av politiet etter å ha begått to knivdrap og skadet flere i fredagens hendelse. For syv år siden ble han sammen med åtte andre menn dømt for å planer om å sprenge London-børsen, etablere treningsleir i Pakistan for terrorister og for planene mot en rekke høyprofilerte terrormål.

Shutterstock / Shutterstock

Ute etter syv års fengsel

Khan og to andre ble vurdert som så store trusler for samfunnet at de ikke kunne ha vanlig fengselsstraff, men fikk fengsel med minimumstid uten noe tak for maksimalt antall år bak murene. Han skulle altså ikke bli en fri mann før han ikke lenger ble vurdert som en trussel.

Khan hadde sittet i varetekt en stund i 2012 og hadde dermed sonet «nok» til å bli sluppet ut med fotlenke. Ifølge advokaten hans forsøkte han å bli avradikalisert. Han deltok på et undervisningsarrangement i Fishmonger’s Hall arrangert av Learning Together, et utdannelsesprogram for straffedømte, støttet av Cambridge University.

Det var likevel her han begynte å angripe med kniv, før han ble jaget ut av lokalene, angrepet av sivile og siden skutt og drept fordi han hadde en falsk bombevest. Lørdag kveld tok IS på seg ansvaret for dødsaksjonen.

Johnson slår feil politisk mynt

Men The Guardian peker nå på at virkeligheten er mer kompleks enn Johnsons fremstilling. Straffeordningen Khan ble dømt til, uten et øvre tak for hvor lenge man kan bli sittende i fengsel, ble skrotet like etterpå.

Forsvarerne hans hevdet den gang at den daværende 20-åringens planer om å starte en terroristleir i Pakistan var urealistiske. Han ble isteden dømt til 16 års fengsel, og normen er at man da løslates etter å ha sonet halve straffen. Det var altså ikke ordningen Johnson slår politisk mynt på å avskaffe, som var grunnen til at Khan var en nesten fri mann da han angrep på fredag.

Avdøde Jack Merritts familie ber nå Johnson om ikke bruke drapet på «vår vakre, talentfulle gutt» til politisk. Også Labour-partiets skyggejustisminister Richard Burgon anklager statsministeren for å gå rett fra tragedie til å bruke klargjorte politiske budskap.