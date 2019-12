Dmitrij Gratsjov hadde kona Margarita Gratsjova i armene da han kom stormende inn på sykehuset i den lille byen Serpukhov i desember for to år siden. Han hadde knyttet sammen armene hennes slik at hun ikke skulle blø ihjel, men det var likevel blod overalt.

– Gjør plass! Ser dere ikke at hun ikke har hender, ropte ektemannen Dmitrij.