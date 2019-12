Hun var på vei inn på et tog da hun ble overfalt. Fem menn kom mot henne. De slo henne først, deretter helte de parafin over henne.

Så tente de på.

Døde av hjertestans

Den 23 år gamle kvinnen var torsdag denne uken på vei til retten for å forklare seg etter at hun i fjor hadde anmeldt to menn for å ha voldtatt henne. Det var da hun ble overfalt.

Mesteparten av kroppen – nesten 90 prosent – hadde brannskader. I all hast ble hun fløyet til sykehuset Safdarjung i hovedstaden New Delhi, men livet sto ikke til å redde. Fredag kveld, dagen etter, døde hun av hjertestans, ifølge legen.

Før hun døde skal hun ha forklart politiet at de to mennene hun hadde anmeldt for voldtekt, var blant de fem som angrep henne.

Voldtekten skal ha skjedd for nøyaktig et år siden, 18. desember i fjor.

Store demonstrasjoner

Dette skjedde i delstaten Uttar Pradesh, som ligger i Unnao-provinsen nord i landet. Dette er en av de mest folkerike statene i India. I 2017 ble det rapportert om et rekordhøyt antall voldtekter her, over 4000, ifølge The Guardian.

Rubak de Chowdhuri/Reuters/NTB scanpix

Kvinnen skal i lang tid ha forsøkt å anmelde saken, og har kjempet lenge for å få saken registrert. Førstelektor og India-ekspert Guro W. Samuelsen ved Universitetet Oslo, påpeker at drapet trolig var en måte å unngå at saken havner i rettssystemet på.

Det brutale overgrepet på torsdag er det andre i India på litt over én uke. I slutten av november, ble en 27 år gammel veterinær voldtatt av fire menn og siden satt fyr på nær byen Hyderabad lenger sør i landet.

Overgrepene har ført til en rekke store demonstrasjoner, flere steder i India.

De to hendelsene har nødvendigvis ikke noe til felles, påpeker Samuelsen.

– Hvorfor menn voldtar kvinner er jo et globalt spørsmål først og fremst, understreker hun.

Sterke hierarkier

– Men grunnleggende sett handler dette om en nedvurdering av kvinner, i forhold til menn. India er et land med sterke hierarkier, langs flere sosiale skillelinjer. Både når det gjelder kjønn, klasse og alder. Når det gjelder å gjøre kvinnen likeverdig mannen er det veldig mye som gjenstår i India, sier hun.

– Hvorfor setter de fyr på kvinnene?

– Når man velger en så spektakulær form for vold, tenker jeg det er et uttrykk for at de ønsker å statuere et eksempel. Mennene som satte fyr på den 23 år gamle kvinnen tilhører en gruppe med høy status og stor innflytelse lokalt. En måte å si fra om at dette tolerer vi ikke, det at kvinner setter seg opp mot dem ved å gå til myndighetene, sier hun.

– Kvinnene og jentene som utsettes for dette blir bare en brikke i et spill.

Ajit Solanki / AP

Manish Swarup / AP

De mistenkte skutt og drept

De fire mennene som i november skal ha satt fyr på den 27 år gamle kvinnen, ble fredag skutt og drept av politiet. Dette har også ført til sterke reaksjoner. Politiet sier dette skjedde da de var i ferd med då gjennomføre en rekonstruksjon av overgrepet.

– De fire mennene angrep politibetjentene med steiner og pinner, og tok også våpen fra to av betjentene og begynte å skyte, sier en talsmenn for politiet, ifølge BBC.

Amnesty International er blant dem som har reagert.

– Slike drap er ikke en løsning for å forhindre voldtekter, sier Avinash Kumar i Amnesty International.

Samuelsen mener dette er et uttrykk for en manglende respekt for rettsstaten innad i politiet.

– Dette kan være en måte for politiet å vise handlekraft på. Problemet er at nå vil vi aldri vil få vite om det virkelig var disse mennene som ble drept som sto bak voldtekten, sier hun.

Har det blitt tryggere for kvinner?

Voldtekter og seksualisert vold mot kvinner, har vært i fokus helt siden en ung jente ble gjengvoldtatt på en buss i desember for syv år siden.

Men ingenting tyder på at tallene synker. Ifølge tall BBC har fått fra myndighetene registrerte politiet 33.658 tilfeller av voldtekter i India i 2017. Det betyr så mye som 92 voldtekter hver dag.

Det overrasker ikke Samuelsen. Hun tror at mørketallene er store.

– I mange deler av landet blir politistasjoner ansett som kvinnefiendtlige, og veldig mannsdominerte. Et utrygt sted for kvinner å være, rett og slett, sier hun.

I India finnes det heller ingen politisk vilje til å gjøre noe med det høye antallet voldtekter, påpeker hun.

I slutten av april i år vedtok regjeringen å innføre dødsstraff for dem som kjennes skyldig i voldtekt av jenter under 12 år.

– Problemet er ingen forskning viser at dette hjelper. Dette innføres bare for at politikerne skal fremstå med handlekraft. For å få bukt med problemene, kreves det en helt annen innsats, sier førstelektoren.

Voldtekten i 2012

Voldtektene som skjer, er ofte brutale. Senest i januar i fjor ble en åtte år gammel jente bortført, dopet ned, voldtatt og drept av seks menn. Noen måneder senere ble en mann dømt til døden for å ha voldtatt og drept en baby.

Voldtekten som skjedde for syv år siden, i 2012, rystet også en hel verden.

Den gang var detJyoti Singh, en 23 år gammel kvinnelig student, som ble voldtatt. Hun hadde vært på kino sammen med en kamerat, på vei hjem hoppet de på en privat buss.

Så skjedde deres livs mareritt.

Seks menn, sjåføren inkludert, banket opp og voldtok kvinnen. De brukte blant annet et jernrør. 13 dager senere døde Jyoti Singh på sykehuset av skadene.

Saken fikk stor oppmerksomhet, også i India. Flere politikere engasjerte seg. Det utbrøt også opptøyer etter at det ble arrangert flere demonstrasjoner over hele India.