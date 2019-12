Klart i natt: Tiltalen mot Trump kunngjøres i dag

Fra USAs grunnlov paragraf 2: «The president, Vice president and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.»

På norsk omtrent slik: «Presidenten, visepresidenten og alle offentlige tjenestemenn i USA skal fjernes fra sitt embete hvis de i riksretten tiltales og dømmes for forræderi, bestikkelser eller andre alvorlige forbrytelser og overtredelser.» (Aftenpostens oversettelse)

To ganger har presidenter vært tiltalt: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Begge ble frikjent.

Richard Nixon trakk seg i 1974 før saken var klar.

Representantenes hus bestemmer med simpelt flertall over en tiltale. Demokratene har flertall her.

Senatet fungerer som domstol, og det kreves to tredjedelers flertall for å avsette presidenten. Skal presidenten dømmes, må minst 20 republikanere stemme for det.