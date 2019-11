Fredagens dom i en krigsrett i Surinam knytter presidenten til henrettelsen av 15 regimemotstandere i desember 1982, deriblant 13 sivile og to militære offiserer.

Bouterse har alltid nektet for å ha vært involvert. Han hevder at ofrene var anholdt for å ha planlagt et motkupp, med hjelp av CIA, og at de ble skutt da de forsøkte å rømme.

Henrettelsene fant sted i en festning i hovedstaden Paramaribo.

Bouterse, som for tiden er på et statsbesøk i Kina, vil ifølge sin forsvarer Irvin Kanhai anke saken når han kommer hjem til det søramerikanske landet.

Tolv år lang sak

I sin kjennelse sa dommer Cynthia Valstein-Montor at Bouterse spilte en «avgjørende rolle» i drapene, og at han nøye hadde lagt til rette for henrettelsene han hadde makt til å forhindre.

Militære påtalemyndigheter åpnet saken mot Bouterse og 24 andre mistenkte i 2007, men presidenten og hans politiske allierte har flere ganger i Kongressen klart forhindret saken fra å fortsette.

Selv om Bouterse er dømt, er det usannsynlig at han vil fengsles med det første. Ifølge Surinams lov han nemlig ikke fengsles før alle anker er gjennomført.

Narkodømt

Desi Bouterse kom til makten etter et militærkupp i 1980 og styrte landet som en diktator frem til 1987.

I 1999 ble han dømt til 11 års fengsel for narkotikasmugling av en nederlandsk domstol.

I 2010 var han tilbake i presidentstolen, etter å ha sikret seg den nødvendige støtten i landets nasjonalforsamling. Fem år senere ble han gjenvalgt.