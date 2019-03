Trump mener han er frikjent. Men demokratene har minst to nye strategier etter Mueller-rapporten.

Søndag fikk offentligheten se hovedkonklusjonene fra Robert Muellers nesten to år lange etterforskning av Trump-administrasjonens forhold til Russland.

Det kom gjennom et fire siders langt sammendrag forfattet av justisminister William Barr. Barr slår fast at Mueller ikke har funnet bevis for at USAs president Donald Trump har konspirert ulovlig med russerne under valgkampen.

Trump og hans støttespillere var raskt ute med å erklære full frifinnelse, og flere medier antydet det samme. Eksperter mener imidlertid at saken er langt fra over.

Her er en oversikt over hva som kan skje videre i dramaet rundt Mueller-rapporten.

Hva gjør justisdepartementet?

Det er nå justisdepartementet som sitter på Muellers endelige rapport. Mange påpeker at inntil flere får tilgang på rapporten, kan man heller ikke konkludere med at Trump er fullstendig renvasket.

– Det store spørsmålet er hvorfor Mueller unnlot å konkludere i spørsmålet om Trump eller andre har hindret rettens gang, og heller overlot det til justisdepartementet, sier Sofie Høgestøl.

Hun er universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved UiO, og har studert amerikansk grunnlovsrett i USA.

Høgestøl forklarer at når en sak som angår og omhandler en politisk valgt ledelse, skal den etterforskes eksternt.

– At Mueller overlater deler av etterforskningen til nettopp politisk ledelse kommer derfor til å bli omdiskutert, sier hun.

Høgestøl sier hun er mest spent på om Muellers rapport går inn på kritikkverdige forhold, eller andre forhold som gir grunnlag for nye tiltaler.

Barr har på sin side vært tydelig på at han ønsker å sladde rapporten og offentliggjøre deler av den, men demokratene krever å se den i sin helhet.

Jim Bourg, Reuters / NTB scanpix

Hva gjør demokratene?

– Demokratene vil nå legge alt trykk på å få se rapporten i størst mulig helhet. Uten den diskuterer de jo i blinde, sier historiker og USA-viter Hallvard Notaker.

Han påpeker at vi fortsatt ikke vet hva som faktisk står i rapporten – kun hvordan Barr har tolket det.

– Det er vanskelig å føre en god offentlig samtale når bare én part vet hva som ligger mellom linjene, sier Notaker.

Two front pages worth comparing. pic.twitter.com/RXZLU1WHT6 — James Fallows (@JamesFallows) March 25, 2019

Ifølge Hilmar Mjelde, som er USA-viter og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, vil demokratene nå benytte seg av én offentlig og én rettslig taktikk for å få se hele rapporten.

– Det offentlige handler om å skape press i mediene og i folket for innsyn. Den rettslige taktikken handler om å utstede en stevning, skriver Mjelde i en e-post til Aftenposten.

Manuel Balce Ceneta / AP

Høgestøl påpeker at demokratene leder alle komiteene i Representantenes hus, inkludert granskningskomiteen, og at de kan stevne både William Barr og Robert Mueller for utspørring.

Men hun mener demokratene møter seg selv i døren når de krever å få innsyn i kritikkverdige forhold. Hun påpeker at rapporten er skrevet av påtalejurister som skal vurdere grunnlag for straffeforfølgelse – ikke kritikkverdige forhold.

UiO

– Hvis demokratene ikke respekterer rapporten, vil det se ut som en heksejakt. De er nødt til å overveie nøye hva de gjør nå, sier Høgestøl.

Hva gjør Trump?

Selv om Trump kom godt ut av det med rapporten, har han antydet at han mener det burde settes i gang en egen granskning av bakgrunnen for Mueller-etterforskningen.

Sofie Høgestøl tror ikke Trump bør bruke kreftene sine på det.

– Nå har Trump brukt 18 måneder på å si at det er en heksejakt. Jeg tror nok Trump må vurdere om det er lurt å bruke så mye tid på å rakke ned på Mueller-etterforskningen. Sammendraget sier jo at ingen i Trumps presidentkampanje samarbeidet direkte med Russland, sier hun.

JIM YOUNG / Reuters

Trump har også mulighet til å motsette seg krav fra demokratene om å få innsyn i hele rapporten. Ifølge Mjelde har presidenten rett til å holde visse typer internkommunikasjon for seg selv. Det er i tillegg praksis i justisdepartementet ikke å gi ut kompromitterende informasjon om personer det ikke blir tatt ut tiltale mot.

Mjelde tror en etterforskning av etterforskningen kan bli problematisk for USA.

– Faren er at man kriminaliserer politisk uenighet. Man ser lovbrudd der det ofte dreier seg om politiske synder heller enn kriminell adferd, skriver Mjelde.

Hva gjør Mueller selv?

Selv om Mueller har levert fra seg sin rapport, har han delt opplysninger med andre som etterforsker presidenten, blant annet på delstatsnivå.

– Dette gjelder granskninger som blant annet undersøker Trumps privatøkonomi, sier Notaker.

I tillegg kan Mueller altså bli stevnet av demokratene til en høring i Kongressen.

Cliff Owen, AP / NTB scanpix

Utover det tror Høgestøl at Mueller vil avstå fra å kommentere funnene i rapporten.

– Tidligere FBI-direktør James Comey fikk mye kritikk for at han ikke fant grunnlag for å tiltale Clinton, men at han likevel kom med sterk kritikk av hennes oppførsel. Som etterforsker er det ikke hans oppgave å supplere rapporten ytterligere.