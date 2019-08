Eksplosjon i bryllupshall i Kabul, titalls skadede og døde

Flere hundre mennesker antas å ha vært til stede i Dubai City-hallen vest i Kabul da eksplosjonen skjedde.

Bryllupshallen ligger i en del av hovedstaden der det bor mange afghanere fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten.

En talsperson for Innenriksdepartementet, Nasrat Rahimi, sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om titalls skadede. Det er ingen som har påtatt seg ansvaret for eksplosjonen ennå.

Rahimi oppgir ikke noe tall på drepte, men deler i stedet bilder på Facebook av det som ser ut som mange døde mennesker i en spisesal.

Flere hundre mennesker antas å ha vært til stede i Dubai City-hallen vest i Kabul da bomben gikk av lørdag kveld.

Eksplosjonen skjedde i herreavdelingen i bryllupshallen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Dessverre forårsaket eksplosjonen sivile ofre, sier Rahimi.

Et italienskdrevet sykehus opplyser at de hittil har tatt imot rundt 20 pasienter.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet. Både afghanske Taliban og IS' lokale fløy har utført blodige angrep i Kabul tidligere.

Bombe rammet samme gate for ti dager siden

Eksplosjonen skjedde etter mer enn en uke med ro i den afghanske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AP. For ti dager siden rammet en bombe fra Taliban et nabolag i Kabul i det samme distriktet. Den var rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker, men 14 mennesker ble drept og 145 skadet – de fleste sivile.

Øyenvitner har fortalt BBC at en selvmordsbomber detonerte eksplosiver under en bryllupsseremoni. De sier at de også har sett lik.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av landet. Opprørerne forhandler med USA om våpenhvile, tilbaketrekking av utenlandske styrker og politisk medbestemmelse, og det er rapportert at man skal nærme seg en fredsavtale. Likevel er det store spenninger i landet.