Før lo de av ham. Nå er han blitt landets mektigste person.

Zelenskij har fått 73,2 prosent av stemmene, mens nåværende president Petro Porosjenko har fått 25,3 prosent, viser en nasjonal valgdagsmåling.

1,5 prosent av velgerne skal ha stemt blankt.

Like etter at valglokalene stengte – og det ble klart at Zelenskij hadde vunnet – talte han til sine tilhengere.

– Jeg lover at jeg ikke vil skuffe dere. Siden jeg fortsatt ikke er president, kan jeg bare snakke som en vanlig ukrainer. La hele det tidligere Sovjetunionen se på oss og se at alt er mulig.

Porosjenko erkjente at han har tapt valget og at han vil tre av neste måned, men han fortalte at han ikke kommer til å forlate politikken. Samtidig gratulerte han Zelenskij med seieren.

Aldri vært politiker

Zelenskij har ingen politisk erfaring, men han er blitt svært kjent som komiker og skuespiller. Særlig er han blitt berømt som hovedrolleinnehaveren i serien Folkets tjener der han spiller en vanlig mann som blir president i Ukraina.

«Folkets tjener» er Ukrainas mest populære TV-serie med rundt 20 millioner seere. Tredje sesong startet tidligere i mars.

Vil knuse oligark-systemet

I Ukraina har veien til rikdom ofte gått via politikken. Rike forretningsmenn – kalt oligarker – har kjøpt seg politisk innflytelse. Denne makten har de brukt til å få sugerør ned i statskassen, få forretningsfordeler eller etablere monopoler.

Zelenskij har lovet å knuse dette systemet og kjempe mot korrupsjon og fattigdom.

Kritikere hevder imidlertid at han selv støttes av en oligark, milliardæren Ihor Kolomojskij. Det avviser Zelenskij.

Den påtroppende presidenten sier at han er for ukrainsk NATO-medlemskap, men at han kun vil jobbe for det hvis et flertall stemmer for det i en folkeavstemning.

Fakta: Volodymyr Zelenskij 41 år gammel komiker og tobarnsfar fra industribyen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Utdannet jurist, men har gjort karriere som skuespiller og produsent. Har allerede blitt valgt til president – i sitt eget populære TV-show «Folkets tjener». Kritikere mener hans politiske program er vagt og at et land som er i krig, ikke bør ledes av en politisk novise. Anklages for å være en nikkedukke for en omstridt ukrainsk oligark, men han benekter at det er noen politisk forbindelse. Zelenskij lover å føre en fortsatt provestlig kurs, samt jobbe for å iverksette Minsk-avtalen som har som mål å avslutte krigen med prorussiske separatister i Øst-Ukraina. Kilde: NTB

Efrem Lukatsky, AP / NTB scanpix

Stor misnøye med politikerne

Valgforskere har pekt på flere årsaker til at Zelenskij er blitt så populær til tross for at han ikke har noen politisk erfaring.

For fem år siden førte store, folkelige demonstrasjoner til at det prorussiske regimet ble veltet. De nye makthaverne lovet å føre en provestlig kurs og kjempe mot korrupsjon og fattigdom.

I dag har over halvparten av ukrainerne ikke tillit til noen politikere, og to tredjedeler av befolkningen mener at landet beveger seg i feil retning.

Krigen fortsetter

De hardeste kamphandlingene i krigen i Øst-Ukraina ser ut til å være over, men likevel fortsetter striden på lavbluss. Antall drepte stiger hele tiden.

Da krigen brøt ut for fem år siden, mistet Ukraina kullgruvene og store deler av industrien. Resultatet var at økonomien var i fritt fall et par år med en nedgang på 17 prosent. Prisstigningen var på det meste 61 prosent. Nå har myndighetene fått kontroll over inflasjonen, og i fjor var det 3 prosent økonomisk vekst. Folk flest har likevel ikke merket noe til oppgangen.

Ukraina har gjort fremskritt i kampen mot korrupsjon, men så langt er ingen høytstående politikere eller embetsmenn blitt dømt.

