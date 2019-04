Udetonert bombe skal ha blitt funnet like ved kontoret til norsk organisasjon i Sri Lanka

– Kirken er 500 meter fra kontoret, så dersom den hadde gått av så hadde den ikke nådd kontoret. Men det var veldig spesielt å snakke med mine kollegaer klokken 7 norsk tid, for da hadde ikke lederen min fått tak i alle de ansatte, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen Kristine Storesletten Sødal.

Totalt har organisasjonen, som har hovedkontor i Kristiansand, ni ansatte i Colombo. Ifølge Sødal er alle de ansatte trygge, i tillegg til at ingen har hatt nær familie som er berørt. I tiden framover vil de ansatte bli fulgt opp.

Vil se an situasjonen

– Jeg vil følge opp med samtaler. Borgerkrig er en del av deres historie, og selv om dette er terror, så kan det å vokse opp med krig vekke mange minner. De ansatte skal ha hjemmekontor i to dager, samt at de ikke skal reise på en uke, sier hun før hun presiserer at de vil se an situasjonen videre.

Storesletten Sødal forteller at myndighetene ber befolkningen om å donere blod, samt at det muligens kommer til å bli portforbud i Colombo i kveld.

I hovedsak driver Strømmestiftelsen med jobbskapning, yrkestrening, rettighetsarbeid, og selvhjelpsgrupper (landsbybaserte organisasjoner) på Sri Lanka, ifølge deres egen nettside , skriver Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Kristiansand-selskap hadde turistgruppe i området

Det er ikke meldt om nordmenn som er savnet eller skadet, men rundt 400 nordmenn kan ha oppholdt seg på Sri Lanka i påsken, i følge UD.

Busselskapet Mosvold Travels hadde i følge Fædrelandsvennen en gruppe gjester som bodde på nabohotellet av Cinnamon Grand i sentrum av Colombo.

De ble hentet ut av området søndag formiddag.

– De er lettet og glade for at de har blitt godt ivaretatt, sier Knut Mosvold, som eier elskapet.