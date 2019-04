FRANCOIS LENOIR/REUTERS

«Whistleblowers», kalles de på engelsk, varslere på norsk, og det hadde ikke vært noe Panama Papers, Paradise Papers, Cambridge Analytica eller Football Leaks uten dem.

Tirsdag vedtok Europaparlamentet en ny lov som skal gi varslere «trygge kanaler» å varsle i, både innenfor en organisasjon og også til myndighetene. Loven skal beskytte dem fra represalier og gi dem en høy grad av beskyttelse, skriver BBC News.

EU mener at varslere spiller en nøkkelrolle i å beskytte samfunnet mot brudd på lovene. Unionen innser samtidig at potensielle varslere for ofte ikke tør melde fra i frykt for represalier.

– Vi skal beskytte varslere fra å bli straffet, få sparken, bli degradert eller dratt for retten for å gjøre det som er riktig for samfunnet rundt dem, sier Frans Timmermans, første visepresident av Europakommisjonen. Han utdyper:

– Dette vil bidra til å takle bedrageri, korrupsjon, skatteunndragelser og skader på folks helse og miljøet.

Må trene opp de ansatte

Regelverket rundt dette har tidligere vært styrt av de forskjellige medlemsstatene, og av naturlige årsaker vært håndhevet på forskjellige måter. Bare 10 land – Frankrike, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Malta, Nederland, Slovakia, Sverige og Storbritannia – hadde et omfattende lovverk for varsling.

Myndighetene i EU-land må trene opp ansatte i hvordan de skal forholde seg til varslere og det nye regelverket.