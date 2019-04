Derfor tok det ni timer å slukke brannen i Notre-Dame

Klokken 18.50 mandag kveld kom de første meldingene om at den ikoniske katedralen Notre-Dame i Paris, sto i brann. Kort tid etter var sosiale medier oversvømt av dramatiske bilder og videoer av brannen.

Innen én time hadde kirkespiret kollapset. Hele taket sto i full fyr.

Mer enn 400 brannmenn ble sendt ut for å bekjempe brannen. Vann ble pumpet direkte fra elven Seinen og både brannbiler og brannbåter rykket ut.

Likevel tok det over ni timer å slukke brannen. Det er det særlig seks grunner til.

1. Publikum var i veien for brannvesenet

Det tok ikke lang tid fra brannen ble oppdaget, til både katedralen og nærliggende bygg ble evakuert. I tillegg ble det opprettet en sikkerhetssone rundt katedralen, med tanke på at gnistregn utgjorde en fare for både bygg og mennesker i nærheten.

Likevel samlet det seg enorme mengder mennesker rundt katedralen. Pariserne sørget, og sang hymner for å hylle Notre-Dame.

Gjentatte ganger måtte nødetatene be skuelystne om å holde seg unna området fordi de hindret brann- og redningsmannskap i å komme frem.

Borgermesteren i den franske hovedstaden, Anne Hildago, tok til Twitter for å be publikum om å respektere sikkerhetssonen, og slippe brann- og redningsmannskap frem.

Borgermesteren i den franske hovedstaden, Anne Hildago, tok til Twitter for å be publikum om å respektere sikkerhetssonen, og slippe brann- og redningsmannskap frem.

2. Ettermiddagstrafikken skapte problemer

Biltrafikk var også til hinder for mannskapene mandag kveld. Brannen skjedde midt i ettermiddagstrafikkens tyngste time i Frankrikes hovedstad, og mange av Paris’ gater var tettpakket av bilister, kollektiv transport, syklende og gående.

I tillegg til dette skapte Notre-Dames plassering en viss utfordring med tanke på at katedralen ligger på Île de la Cité, en øy midt på Seinen. Brannbåter måtte iverksettes for å få mannskap og utstyr frem til brannen.

På kartet nedenfor ser man tydelig at Notre-Dame er omringet av vann og biltilgang vil derfor være noe begrenset.

3. Katedralen er «bygget for å brenne»

Brannsjef for Paris’ brannvesen, Jean-Claude Gallet, har bekreftet at brannen startet i katedralens loft. Den raste deretter fra loftet og langs det 100 meter lange hovedtaket, som var laget av trebjelker. Noe av tømmeret i taket er ifølge CNN datert tilbake til 1170 og skal ha vært svært tørt.

Vincent Dunn, tidligere brannsjef i New York, sier til The New York Times at katedraler er særlig utsatt når det gjelder brann. Dette fordi at trematerialet raskt tar fyr, og fordi at det er vanskelig å nå kjernen av brannen når den først har startet.

«Slike katedraler er bygget for å brenne. Dersom de ikke hadde vært gudshus, ville de ha vært kondemnert for lenge siden», sier Dunn.

Foruten svært brennbart materiale, mangler det dessuten innebygde brannhemmere i mange katedraler som Notre-Dame. Brannekspert Gregg Favre skriver på Twitter at katedralen er konstruert slik at det nærmest ikke er et eneste hinder for spredning av brannen.

The first issue is how old churches are built - heavy timber construction with large open spaces and very few (if any in a church like #NotreDame) fire stops.



Brannekspert Gregg Favre skriver på Twitter at katedralen er konstruert slik at det nærmest ikke er et eneste hinder for spredning av brannen.

4. Ekstremvarme sperret brannmannskap ute

Tørt treverk og få hindringer gjorde at brannen i taket spredte seg raskt. Innen brannen ble oppdaget hadde derfor en voldsom varme rukket å spre seg i katedralen. Den ytre strukturen av bygget er laget av stein, og dermed skapte brannen en slags gigantisk steinovn i kirkerommet. I tillegg til varme ble også røyk fanget inne i bygget. Dette hindret brannmannskap fra å bekjempe brannen fra innsiden.

Professor i brannvitenskap, Glenn Corbett, sier til CNN at katedralens arkitektur i praksis hjelper brannen med å fyre vei gjennom bygget. Dette fordi at høyden under taket gir masse oksygen til brannen.

5. Blyplater sperret brannen inne

Trebjelkene i taket der brannen startet, er blitt dekket av blyplater. Disse har til hensikt å gjøre det flere hundre år gamle taket helt vanntett. Forseglingen forhindrer dessuten brann fra utsiden i å spre seg inn i katedralen. Det skriver Notre-Dame de Paris på sin egen hjemmeside. Det skal være 210 tonn bly som beskytter treverket i katedralens tak.

Bieffekten ved denne forseglingen er at ved en brann på innsiden av katedralen vil forseglingen sperre brannen inne under platene. Det dannes et slags brannkammer som det er vanskelig å nå frem til. Vann som kunne slukket brannen er dermed til liten hjelp når blyplatene danner en fysisk sperre.

6. Umulig med vanndumping

Hele verden fulgte med da Notre-Dame tilsynelatende ble slukt av flammer mandag kveld. Det var ikke rent få som poengterte mangelen på helikoptre i slukningsarbeidet. Blant dem, USAs president Donald Trump:

Hele verden fulgte med da Notre-Dame tilsynelatende ble slukt av flammer mandag kveld. Det var ikke rent få som poengterte mangelen på helikoptre i slukningsarbeidet. Blant dem, USAs president Donald Trump:

Igjen spiller katedralens arkitektur og struktur en avgjørende rolle for slukningsarbeidet. Sécurité Civile France forklarer på sin Twitter-konto at brannmannskapene i Paris ikke kunne dumpe vann på katedralen av frykt for at det kunne skade byggets skjøre reisverk.

I verste fall kunne vanndumping føre til at katedralen i sin helhet ville kollapset. Brannsjef Michael Bernier forklarer det som at vanndumping kunne ført til at de to klokketårnene falt sammen.

– Det ville vært som å spille bowling med katedralen, sier Bernier til nyhetsbyrået AFP.

Sécurité Civile France forklarer på sin Twitter-konto at brannmannskapene i Paris ikke kunne dumpe vann på katedralen av frykt for at det kunne skade byggets skjøre reisverk.

Nå starter etterforskningen. Ildspåsettelse er utelukket.

Store deler av Notre-Dames tak ble totalskadet i brannen. Likevel slapp katedralens reisverk i stor grad unna flammene.

Mange som reiste til katedralen tirsdag morgen var positivt overrasket over det de fikk se. Begge klokketårnene og et av de mest kjente vinduene, har klart seg gjennom nattens brann.

Til tross for at det tok ni timer å slukke brannen, ble svært få mennesker skadet. Brannen skjedde etter at Notre-Dame hadde stengt dørene for turister mandag kveld. Ifølge det franske brannvesenet Pompier de Paris ble kun én brannmann og to politibetjenter lettere skadet i dramatikken som utspilte seg på Île de la Cité.

Det er ikke fastslått hva som er årsaken til brannen. Det er innledet en etterforskning av brannen som en ulykke. Terror og ildspåsettelse er så langt utelukket. Avhør av bygningsarbeidere startet allerede mandag kveld, skriver nyhetsbyrået AFP og Le Figaro.