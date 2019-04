Spesialpoliti med støtte fra soldater slo til mot et hus i Sainthamaruthu sent fredag. Personer inne i huset skjøt mot politiet, og kort tid senere kunne tre eksplosjoner høres, forteller polititalsmann Ruwan Gunasekara.

Minst 16 personer, hvorav seks var barn, ble ifølge CNN drept i aksjonen. To mistenkte terrorister klarte å rømme, mens seks av de andre mistenkte ble drept. De øvrige drepte skal være sivile.

En av de drepte terroristene skal ifølge CNN være identifisert som et høytstående medlem i den lokale terrorgruppen National Tawheed Jamath.

NTJ har fått skylden for angrepet, men har ikke påtatt seg skylden, det har derimot IS. Det er foreløpig ikke påvist noen link mellom de to gruppene.

Fant IS-flagg og uniformer

Polititalsmann Ruwan Gunasekara sier politiet tror én eller flere selvmordsbombere utløste eksplosjonene. Ytterligere en kvinne og et barn ble såret.

Minst to menn ble drept i en skuddveksling med sikkerhetsstyrker, sa talsmann Sumith Atapattu i det srilankiske forsvaret.

– Da vi besvarte ilden, ble to væpnede menn drept, sier han. Atapattu legger til at en sivilist havnet i skuddlinjen og også ble drept, sier Atapattu.

Politietaksjonen mot huset på østkysten av øya grunnet i mistanke om forbindelser til selvmordsangrepene i landet første påskedag.

Det etterforskes nå hvorvidt det er noen relasjon mellom de sivile og terroristene, opplyser CNN.

Under aksjonen mot huset skal det ha blitt funnet et IS-flagg, uniformer, sprengstoff og mange tusen kulelagerkuler. Små metallkuler brukes ofte av selvmordsbombere for å gjøre sprengladningene farligere.

Fredag ble syv personer pågrepet i en aksjon mot et hus i Kalmunai, som ligger noen få kilometer unna.

Nær selvmordsmål

De aktuelle småbyene ligger langs eller nær kysten sør for Batticaloa, en av byene som ble rammet av det koordinerte selvmordsangrepet første påskedag. Zion-kirken var ett av de seks målene – tre kirker og tre hoteller – der selvmordsbombere slo til om morgenen første påskedag.

Myndighetene på Sri Lanka ha innført unntakstilstand og har satt inn store ressurser på å pågripe eller uskadeliggjøre alle som kan ha vært involvert i terrorangrepet.