På det som til daglig er en travel motorvei i Huatan-området på Taiwan, fjernet myndighetene først 1375 midtdelere, 111 gatelykter og 77 veiskilt.

Deretter landet taiwanske krigsfly på rekke og rad tirsdag morgen.

Flyplasser ut av spill

Den uortodokse og tre kilometer lange landingsstripen ble tatt i bruk for å vise storebror på fastlandet at Taiwans luftforsvar kan fungere selv om Kina skulle angripe de militære flyplassene på øya.

Motorveilandingene er en del en årlig stor militærøvelse, Han Kuang, på Taiwan. Årets øvelse startet mandag og varer gjennom uken. Den kommer samtidig som forbindelsene mellom Taipei og Beijing ikke er overdrevent vennlige.

Tekstmeldinger om rakettangrep

Blant krigsmaskinene som landet, var jagerflyene F-16, Mirage 2000 og Taiwan-produserte Indigenous Defensive Fighter og overvåkingsflyet E-2K, opplyser landets offisielle nyhetsbyrå.

I løpet av øvelsen vil varselsirene testes i en rekke byer og tettsteder. Biltrafikken vil stanses og fotgjengere blir bedt om å søke ly. Et system for å sende tekstmeldinger til alle sivile om rakettangrep skal også prøves ut.

Fakta: Kina og Taiwan Folkerepublikken Kina og Republikken Kina er ikke det samme. Den siste er mer kjent som Taiwan – noen ganger Taipei-Kina – og består av noen øyer sørøst for Kinas fastland. Da Chiang Kai-sheks nasjonalister tapte borgerkrigen mot kommunistene i 1949, flyttet de sin regjering hit. Inntil 1971 var det denne regjeringen som representerte Kina i FN og var anerkjent av et flertall land i verden. Siden 1971 har Beijing-regjeringen møtt i FN. De fleste av verdens land anerkjenner ikke Taiwan og har en vag holdning om sitt forhold til myndighetene der. Regjeringen i Beijing mener Taiwan er en del av Kina, helt i likhet med andre provinser. X

Jagerfly på tokt

Taiwans president Tsai Ing-wen var på stedet tirsdag morgen.

– Vår nasjonale sikkerhet har mange utfordringer, sa Tsai.

Hun påpekte blant annet at kinesiske jagerfly det siste året har fløyet tokt rundt øya. I april var to kinesiske jagerfly over taiwansk territorium i ti minutter, noe som skapte svært dårlig stemning mellom Beijing og Taipei.

Xis tale

Kina mener Taiwan tilhører fastlandet. Dette ligger i bunn for et anstrengt forhold over Taiwan-stredet. Kinas president Xi Jinping holdt senest i januar en tale der han understreket at Taiwan skal og må gjenforenes med Kina. Xi utelukket ikke bruk av militærmakt. Han argumenterte også for at Taiwan-saken er et internt anliggende for Kina og som andre land ikke har noe med å blande seg inn i.

Byttet navn på DC-kontor

Men Taiwan har gode forbindelser med blant andre amerikanerne, et forhold som tilsynelatende er blitt tettere den siste tiden.

Forrige uke byttet taiwanerne navn på det som i praksis er øyas ambassade i Washington. Det gamle navnet var Coordination Council for North American Affairs. Det nye er Taiwan Council for U.S. Affairs.

Hangarskipsrederen

Taiwan er avhengig av amerikanerne for å utstyre sitt forsvar, men har de siste årene trappet opp sin egen forsvarsindustri. I helgen kunne South China Morning Post, en avis i Hongkong, melde om at Taiwan iverksetter storstilt bygging av en ny klasse korvetter, en type hurtiggående små krigsfartøyer.

I første omgang skal de bygge tre skip av klassen Tuo Jiang – en toppmoderne korvett som allerede har fått et kallenavn: «Hangarskipsdreperen». Ifølge rapportene skal fartøyet være nesten usynlig på radar i åpent hav og enda mer vrient å oppdage nær kysten.

I en fersk Pentagon-rapport om Kinas militære kapasitet påpekes det at Kinas forsvarsbudsjett er ca 14,5 ganger større enn Taiwans-

– Og mye av det er fokusert på evnen til å forene Taiwan med fastlandet med makt, heter det i vurderingen fra USAs forsvarsdepartement.